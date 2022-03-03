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3月必買彩妝！GA「女王禮盒」送黑霜＋唇膏　Bobbi Brown櫻花眼盤太夢幻

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記者張毓容／台北報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

春天即將到來，想為化妝包添購新裝備嗎？最近真的是購入彩妝好時機！像是Bobbi Brown為春季推出限定「春櫻綻放系列」，不僅為人氣淨妝油換上夢幻櫻花限定包裝，還有超美的5色眼盤和晶鑽護唇膏新色；而擁有超多人氣唇彩和精品級底妝的Giorgio Armani，則為38婦女節特別推出「女王禮盒」，買就送訂製小圓包和黑霜＋細黑管唇膏精巧版，超划算禮盒買來送自己或好姐妹都很適合。

▲▼3月必買彩妝。（圖／記者張毓容攝）

▲▼3月必買彩妝。（圖／記者張毓容攝）

▲Giorgio Armani推出「奢寵女王訂製禮盒」。

每年3/8是專屬女性的「38婦女節」，對Giorgio Armani來說更是鼓勵女性展現個人魅力的「女王節」，今年Giorgio Armani就特別推出「奢寵女王訂製禮盒」，將亞曼尼兩大熱賣王者唇彩和底妝打包，再送上訂製收納包和精巧版2款明星商品精巧版，讓你用精緻底妝搭配魅力美唇，做自己的女王。

即日起至3/14活動期間內，凡於購買任2款唇彩＋任1底妝產品，即可享有「奢寵女王訂製禮盒」，內含女王絲緞訂製圓包＋細黑管唇膏#405精巧版＋黑曜岩新生奇蹟乳霜5ml。

▲▼3月必買彩妝。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃，#214栗子烤奶，NT$1,350；奢華絲緞訂製唇膏，#201唯我裸棕，NT$1,400。

擁有許多熱賣唇彩的Giorgior Armani，其中又數被網友封為「人生不能沒有的完美唇彩」的奢華絲絨訂製唇萃和今年剛推出就爆賣的「奢華絲緞訂製唇膏」人氣最高，這兩款唇彩也很適合互相疊擦，讓不少唇妝控兩款都包。

▲▼3月必買彩妝。（圖／記者張毓容攝）

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃，#206紅棕玫瑰，NT$1,350；奢華絲緞訂製唇膏，#202堅定棕紅，NT$1,400。

像是喜歡紅棕色的人大推「奢華絲絨訂製唇萃」#206紅棕玫瑰＋「奢華絲緞訂製唇膏」#202堅定棕紅，復古紅棕色疊擦#202的一抹楓紅色，不僅一擦顯白，更自帶氣場。建議可先薄擦絲絨唇萃創造出微霧高級感，再用絲緞唇膏點綴唇中，讓雙唇更多點絲緞光澤感，就能擁有立體水嫩豐唇。

▲▼3月必買彩妝。（圖／品牌提供）

▲▼3月必買彩妝。（圖／品牌提供）

▲▼3月必買彩妝。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 春櫻綻放5色眼彩盤，NT$1,700。

春季就是櫻花盛開的時節，今年Bobbi Brown就以春日燦爛的櫻景為靈感，推出「春櫻綻放系列」，不僅將人氣淨妝油換上浪漫櫻花限量包裝，還有全新限量5色眼彩盤和晶鑽護唇膏限量新色，新手也能輕鬆打造柔美粉嫩櫻花妝。

其中「春櫻綻放5色眼彩盤」擁有5種漸層裸粉棕色系，細緻微光質地一抹就能呈現櫻花色澤，隨意疊擦就能打造粉嫩幼態眼妝。

▲▼3月必買彩妝。（圖／品牌提供）

▲▼3月必買彩妝。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏-春櫻綻放限量版，NT$1,250。

有「唇紋小熨斗」之稱的晶鑽桂馥潤色護唇膏，這次也推出2款春日限定新色，包含好氣色又顯白的#玫瑰粉Bare Rose和初戀柔美感#櫻花粉Bare Bloom，一抹就能擁有柔美嫩唇。

▲▼3月必買彩妝。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 春櫻綻放系列優惠組，優惠價NT$3,000。

為迎接浪漫櫻花季，Bobbi Brown更於上市期間推出限量「春櫻綻放系列優惠組」，可任選2件「春櫻綻放系列」單品正貨＋迷戀輕吻果凍唇膏#Candy Apple，即可以超划算的優惠價NT$3,000購入原價NT$4,060的新品組合，相當於74折優惠。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 春妝, Giorgio Armani, 亞曼尼, 禮盒, 38婦女節, 女王節, Bobbi Brown, 眼影, 唇彩

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