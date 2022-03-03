《女神降臨》CP久違情侶裝放閃！李多熙外套裡「中空」搶風采

記者王則絲／台北報導

漫改人氣韓劇《女神降臨》主演CP文佳煐與車銀優，日前久違的以「情侶裝」隔空放閃撒糖，兩人於最新貼文中皆默契穿上了BURBERRY的黑色風衣外套，雖然不在同個空間拍攝，畫面依然是CP感爆棚！不過這時女星李多熙站出來攪局，相同的風衣造型裡內搭中空馬甲裝，展露深V＋S纖腰曲線，立刻搶走風采。

▲文佳煐示範BURBERRY風衣造型。（圖／翻攝自IG@m_kayoung）



擔綱《女神降臨》電視劇男女主角的車銀優與文佳煐，因劇中超甜的互動和雙方相配的高顏值，成為粉絲們狂嗑的螢幕CP之一。戲劇完結之後文佳煐與車銀優較少有同台場合，不過兩人正好都是時尚品牌BURBERRY的寵兒，在最新釋出的穿搭造型中，兩人都穿上了BURBERRY的黑色風衣外套擺拍，久違的隔空以「情侶裝」放閃一波，CP感依舊爆棚。

▲車銀優也穿上黑色大衣，演繹與文佳煐相似的「情侶裝」。（圖／翻攝自IG@eunwo.o_c）



不過先前於戀愛節目《單身即地獄》擔任主持人的李多熙，同樣身為品牌的寵兒，這次也同時穿上了類似的黑色風衣造型，不過她是以外套敞開的方式演繹，秀出內搭的中空馬甲裝，只見胸前深V、腹肌與腰線盡顯，火辣身材搶走不少風采。

▲李多熙的火辣穿法瞬間搶走風采。（圖／翻攝自IG@dahee0315）



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