台北101包場求婚「6千有找」　觀景台推客製化結婚服務

▲台北101購物中心結合觀景台，推出客製化求婚方案。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

後疫情時代準備迎接首波結婚潮，台北101近期舉行「結婚企劃書」調查，結果發現超過50%的比例計劃在一年之內結婚，針對30歲至40歲區間的新婚世代，結合購物中心、觀景台串連的服務活動，讓新人有更難忘的成婚體驗，包括品牌消費滿額特別服務，以及101樓層包場3小時特別企劃，費用居然6,000元有找！

現代結婚有更個人化的趨勢，相較以前找婚紗公司進行的「一站式」服務，新一代更有自己的想法，包括婚戒、婚紗、攝影與妝髮等，都有「分開選擇」的客製化傾向，台北101也推出針對求婚、結婚、週年慶等專屬服務，讓民眾能有更多選擇，不但可以包下專屬場地進行求婚之外，也能在遊客未開放觀景台的時間上去拍婚紗，讓你的取景就是與眾不同。

台北101表示，針對大樓第101層約80坪的室內空間，正在進行改裝計畫，屆時將有耳目一新的浪漫佈置與場景，開放給民眾進行包場，可規劃求婚、派對等專屬活動，初步規劃3小時收費約5,999元起，預計3月中可改裝完成。

現101也正舉行「愛在雲端101 Wedding 101」系列活動，針對有計畫要結婚的顧客，只要填寫結婚計畫書，並於3月底前，單日於101購物中心消費滿15萬元，即可於觀景台非營業時間包場2小時，於89樓、91樓、秘境101樓以及Skyline460共8個絕佳點位，拍下最不一樣的婚紗照。

此外，館內9大結婚採購品牌，包括珠寶腕錶Cartier、Harry Winston、Chaumet、VCA、De Beers，男士正裝Zegna、Dior Men、Berluti以及美妝保養YSL，也提供顧客到店的專屬禮遇，透過事先填寫的結婚計畫書了解需求，品牌更可在現場快速提供相對應的適合商品，店內消費滿額還能提供客製服務，例如在店內穿戴珠寶拍攝婚紗。

而麗晶精品從3／9至3／20則推出「SPRING 春漾」購物節活動，集結上百款璀璨珠寶、時尚華服、星級美饌與頂級伴手禮，包括HARRY WINSTON海瑞溫斯頓春季紐約New York頂級珠寶系列，其中第五大道Avenue Classic Graffiti腕錶限量登台，每色限量30枚。以及多款獨家品牌包括義大利珠寶DAMIANI、ANNE FONTAINE，以及多款獨家新品。

▲HARRY WINSTON_Avenue Classic Graffiti腕表，價格店洽。（圖／麗晶精品提供）

麗晶精品表示，單日消費滿2萬元至30萬元可獲相關滿額例，包括北海道椿TSUBAKI SALON經典鬆餅、BVLGARI OMNIA PINK SAPHIRE粉晶女性身體乳、氣泡玫瑰凍頂烏龍與REGENT X PRESS BUTTER SAND聯名限定餅乾組、BVLGARI白茶中性古龍香水、以及SISLEY SPA白薑纖腿緊緻精華油等。

▲DAMIANI MIMOSA含羞草花系列18K白金戒指，售價103,500元。（圖／麗晶精品提供）