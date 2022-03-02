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準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」

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▲▼回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的發財潛力 。（圖／Unsplash）

▲看看你未來是否有發財潛力。（圖／翻攝unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導　

現代人每天都喊著錢不夠用，誰都想趁早實現財富自由，那麼你知道你未來真的能大富大貴嗎？網路流傳一個爆準心理測驗，從回家你會先做什麼，就能看出你將來的發財潛力。

▲▼回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的發財潛力 。（圖／Unsplash）

一回到家你會先做什麼呢？秒測你的「發財潛力」

A.開電視看新聞

B.坐在沙發上滑手機

C.抱怨著肚子好餓

D.倒水喝

選擇A開電視看新聞的你

回家就開電視的你，用錢非常實際，對於花出去的每分錢都清清楚楚，別人總認為你小氣，你只不過想把錢運用出最大值，你善於理財投資，未來相當有機會賺大錢。

選擇B坐在沙發上滑手機的你

你很隨遇而安、活在當下，較看重眼前的享受，勝過於未來的安穩，對你來說人生苦短，未來能不能賺錢對你而言，根本不重要，你只求在此時此刻過得幸福快樂，理財賺錢根本不在你的人生規劃中。

選擇C抱怨著肚子餓的你

你總是茶來伸手、飯來張口，從小到大都被父母或其他人伺候的好好的，較沒有金錢概念，花的總是比賺的來得多，建議要調整自己得花錢態度，收支平衡才能讓財務有餘裕，未來才有賺錢的可能。

選擇D倒水喝的你

你雖然不是很會賺錢，但對於理財蠻有概念，靠著保守儲蓄和投資，也能慢慢累積出財富，雖然很難大富大貴，不過你所擁有的財富，已經可以讓你過優渥的生活了。

關鍵字：

心理測驗, 金錢觀

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