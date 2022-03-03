「貓系小彎眉」正夯！5款最新眉筆盤點，一筆畫出女人味

▲女星的小彎眉造型，讓妝容更顯精緻。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

新的一年，韓星和歐逆們的眉型有了新變化，不同於可愛無害的柔和韓系平眉，在眉峰加上微微曲線的「小彎眉」多了點俐落與精緻度，是恰當好處貓系眉型，不僅增添視覺立體感，更顯女人味。

▲I'M MEME 我愛眉好逼真極細眉筆，3色，220元。

軟硬適中的筆芯，能勾勒出精準毛流，重複塗畫也不容易結塊，獨家持色配方，擁有絕佳的服貼度，耐汗抗油，防止暈染掉色，打造一整天持久立體眉型。

▲PONY EFFECT 2in1專業自然毛流眉筆，5色，690元。

首創多功能設計，集專業眉筆、定型眉膠於一身，窄三角刷頭設計勾勒出毛流線條，筆觸滑順好顯色，搭配透明定型眉膠梳整，再也不用麻煩睫毛膏一物分飾兩角。

▲INTEGRATE 繪型持色兩用眉粉筆，2色，300元。

獨特水滴型筆頭設計，能畫出寬細自如的超擬真線條，使用水滴尖端部分，可描繪根根分明的細緻毛流，平面部分可填補眉毛空洞並繪出平滑的眉毛寬部。

▲CHIC CHOC 立體美型眉筆，3色，780元。

纖細的筆尖、筆觸可以輕鬆描繪出一根根自然生動的眉型，可替換式的筆蕊設計，相當環保且便利。

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一筆三效，眉膠擁有獨特眉膠幻化眉粉科技，上色後瞬間轉換柔霧眉粉，一筆擁有輕盈蓬鬆感毛流，眉膠質地可使眉彩全天不掉色，打造時下正夯的自然柔霧眉妝。