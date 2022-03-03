孫娜恩超狂身份曝光！辣曬「19吋纖腰＋逆天長腿」重點在腳下

▲孫娜恩成為鞋履品牌JIMMY CHOO南韓形像大使 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女團Apink成員孫娜恩演出《人間失格》人氣高漲，近期終於有新身份，鞋履品牌JIMMY CHOO宣佈孫娜恩成為韓國品牌形像大使，並釋出一系列形象照，畫面中孫娜恩穿著緊身套裝，露出中空A4纖腰，並踩著新季蕾絲高跟鞋放送逆天長腿。

▲孫娜恩腳踩AVERLY蕾絲高跟鞋放送逆天長腿。（圖／品牌提供）

孫娜恩成為品牌韓國首位形像大使，最新形象照中，她綁起俐落高馬尾，以緊身簡潔黑色套裝露出纖細身材，只見招牌19吋纖腰與白皙長腿一覽無遺，多個角度拍攝都無死角。孫娜恩也同步換上新季單品，包括品牌AVERLY蕾絲高跟鞋，透過夢幻緞帶點綴於腳踝營造性感氛圍，手拿BON BON手袋，造型相當完整。

▲孫娜恩是時尚寵兒 。（圖／品牌提供）

過去孫娜恩憑藉完美外貌收穫許多代言，包括保養品露得清，也為adidas拍攝過廣告，因此贏得了「完售女」封號，如今化身「人間JIMMY CHOO」，孫娜恩也表示：「很榮幸能夠成為 JIMMY CHOO韓國的形像大使 。 我一直很喜歡 JIMMY CHOO具有變革力量的設計這些配飾能夠讓我即刻從容自信，光芒四射 」。而韓星近年來受到時尚品牌高度重視，像是申敏兒則是Roger Vivier品牌大使，演繹鑽扣絲絨瑪莉珍鞋，打造夢幻風格。

▲申敏兒是鞋履品牌Roger Vivier品牌大使。（圖／翻攝自IG）