Angelababy恢單扮成「小仙子」美翻！未精修圖曝光網驚：瘦成骷髏

▲Angelababy 33歲生日派對精靈造型。（圖／翻攝自微博）



記者王則絲／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）日前迎來33歲生日，此為宣布與黃曉明離婚、恢復單身後的第一個生日，派對上Angelababy扮成小仙子的造型公開，她身穿綠色禮服、戴上金色假髮、背上一對翅膀，美到登熱搜，不過網上未精修圖曝光，只見Angelababy瘦到胸骨突出，令網友震驚：「瘦成骷髏頭了」、「像營養不良的那種妖精。」

▲Angelababy扮成童話故事裡的小仙子登上熱搜。（圖／翻攝自微博）



Angelababy在33歲生日時舉辦了一場盛大的生日派對，許多圈內好友們都到場參加，為保住壽星最美的面子，Angelababy大玩起換裝趴。

其中一套造型Angelababy穿上了WANG FENG的訂製綠色平口短禮服，並戴上金色假髮來搭配，最後背上一對唯美的透視翅膀，Cos的完整度相當高，整個人活像《彼得潘》裡走出來的「小叮噹」，同時她也小露胸前陰影，俏皮不失性感，不意外又登上熱搜，粉絲們大讚：「離婚後更漂亮」、「人間芭比」、「比22歲的我還要少女。」

▲未精修照流傳，可以看到Angelababy瘦到胸骨突出，引粉絲心疼。（圖／翻攝自微博）



不過網上流傳未精修圖曝光，可以看到Angelababy整個人體態非常消瘦，甚至胸骨突出，讓網友看了震驚又心疼：「瘦成骷髏頭了」、「像營養不良的那種妖精」、「baby太瘦了，多吃一點」、「造型很好看，但是太瘦了吧！」

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