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男性內褲下殺百元一件！95%嫘縈材質絲滑超好穿

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文／C編

很多人內褲一穿就是穿到爛為止，這樣不衛生也不健康，應該要3到6個月就要更換一次，避免私密處感染或是鬆脫的狀況出現，「Her森森」推出男性內褲特惠活動，各種款式都有，下殺到499元就可以輕鬆入手，超級划算趕緊汰舊換新。

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▲內褲,MORINO,TELITA,HENIS,Her森森。（圖／Her森森）

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MORINO摩力諾純棉耐用織帶素色平口褲 四角褲（超值3件組），售價1050元、特價499元

耐用織帶設計不易疲乏，採用100%純棉材質，穿在身上舒適透氣，一點都不會感覺到悶熱，春夏秋冬都適合，前方鈕扣開擋設計、五片式剪裁，褲身寬版可當居家褲穿著，非常實用。 

TELITA 男內褲 嫘縈彈性透氣花平口褲／四角褲 5件組（混款），售價1500元、特價499元

95%嫘縈加上5%彈性纖維的材質，嫘縈是一種從植物中萃取的人工纖維，穿起來涼感又絲滑，可以細緻呵護你的私密處，比起棉料穿起來更加舒適貼身，具有良好的彈性、極致的包覆感，勾勒出性感身材。

HENIS 爽透純棉平織平口褲 超值10入（隨機格紋印花），售價2490元、特價711元

經典100%純棉材料製作，是經典不敗寬鬆款，兩側開衩剪裁設計絕不卡卡，喜歡穿寬大款的人必備，舒適透氣，久穿也不悶熱，可以保持整日的乾爽，絨毛彈力腰帶，不管身材胖瘦都可以輕鬆駕馭。 

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買一送一 HENIS 潮感彩印腰帶 木戴爾舒適四角褲（精裝4入），售價699元、特價599元

同樣是採用95%嫘縈加上5%彈性纖維材質，穿起來彈性舒適，擁有良好的包覆感，腰帶採用潮感彩印設計，露出褲頭也不用害怕羞羞人，舒適的四角褲還可以當作短褲來穿，非常方便又實用，絕對是男人必敗。

關鍵字：

內褲, MORINO, TELITA, HENIS, Her森森

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