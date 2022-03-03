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春夏夢幻新鞋！IU「NB奶茶增高鞋」太燒　PUMA花卉焦糖底必敗

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▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲IU（李知恩）帶貨新鞋。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

隨著天氣溫暖起來，來一雙春夏新鞋是不錯的選擇，這一波韓星IU（李知恩）搶先演繹New Balance全新鞋履 CT302，奶油色厚底鞋讓人難以抗拒。另外，蔡依林則是踩上全新 PUMA Forever XT 女性訓練鞋款，運動與顏值兼具也是相當好的選擇。

IU演繹New Balance全新鞋履 CT302

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

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▲New Balance首次亮相全新鞋履 CT302，請到亞太區形象大使IU（李知恩）演繹 。（圖／品牌提供）

New Balance首次亮相全新鞋履 CT302，請到亞太區形象大使IU（李知恩）演繹，IU以休閒的白T搭配牛仔褲出鏡，腳踩CT302輕鬆拉長身材比例，接著換上風衣與運動裝相佐。鞋款靈感取自於1970年代推出的CT系列網球鞋，以俐落的鞋身線條打造簡潔效果，2022年登場的CT302延續其經典運動元素，厚實外底下，以柔美細膩的純白、奶油色、莫蘭迪色系層次拼接。

蔡依林 PUMA Forever XT 女性訓練鞋款

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林踩上全新 PUMA Forever XT 女性訓練鞋款 。（圖／品牌提供）

蔡依林踩上全新 PUMA Forever XT 女性訓練鞋款，粗針織方式讓外型更加立體，襪套式鞋口設計不僅讓穿脫更方便，輔以流線型 TPU 立體鞋側裁片，與鞋帶一同繫緊時，更可增加兩側後跟包覆性與穩定度。

PUMA x LIBERTY第二波春夏聯名系列厚底鞋

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PUMA x LIBERTY 今推出象徵女權和團結為主題的第二波春夏聯名系列 。（圖／品牌提供）

PUMA x LIBERTY 今推出象徵女權和團結為主題的第二波春夏聯名系列，Mayze妹子鞋以墨綠色麂皮鞋面畫上米色招牌彎刀，增添辨識度。此外，點綴上兩朵花卉刺繡迎接春意盎然的花季來臨，搭配超高厚實焦糖鞋底，一踩就能偷偷增高。

adidas UltraBOOST 22櫻花粉全新限定配色

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲UltraBOOST 22新色以櫻花綻放為靈感 。（圖／品牌提供）

此次adidas UltraBOOST 22共推出兩款全新配色，其中女性鞋款特別以櫻花綻放為靈感，透過精細的編織技術將PRIMEKNIT鞋面呈現白底透粉的層次。性能上，特別將足跟處收窄並搭配記憶海綿，打造更加貼合的腳感，全新進化的 Linear Energy Push動力系統，提供卓越的穩定力及回彈反饋。

關鍵字：

IU, 蔡依林, New Balance, CT302, PUMA, Forever XT

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