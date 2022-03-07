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「白花香水」噴上好感度大增！TOM FORD、Jo Malone新系列10款大推

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文／美人圈

白花香調的香水不僅不挑人，穿上後還會給人柔軟及清亮的溫暖印象，讓人不經意的就被你給吸引！以下帶來10款「白花香水」推薦，Jo Malone London、TOM FORD 私人調香系列及雅詩蘭黛雋永工藝探索香氛，都是2022年全新上市，噴上好感度香氛讓個人魅力UP！

白花香水推薦1：Jo Malone London 地中海花園系列

以義大利薩丁尼島上的夏日為設計靈感，2022年3月1日推出全新地中海花園系列！噴上後彷彿置身在夕陽揮灑在黃色沙灘上，波光粼粼的海邊浪花沖刷著日落餘光與悠閒心情，瀰漫著地中海特有的花香與果香。另外，這次澄靜又透明瓶身也是一大看點，以地中海標誌性的白色裝飾作為主軸，搭配上光滑又各異其趣的大理石紋鵝卵石瓶蓋，讓每位消費者買到的香水瓶蓋都略有不同。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲Jo Malone London 地中海花園系列50ml，NT$3,700／100ml，NT$5,450。（圖／Jo Malone London）

這次推出兩款新香，分別是地中海水仙香水及地中海苦橙香水，還有備受歡迎的合歡花香水也重新復刻回歸。Jo Malone London此次地中海花園系列推出兩款居家擴香及髮香噴霧，為居家生活營造甜美活潑的氛圍。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲Jo Malone London 合歡花擴香／杏桃花與蜂蜜擴香165ml，NT$3,750。（圖／Jo Malone London）

Jo Malone London地中海花園系列 地中海水仙香水

地中海水仙花，結合馬達加斯加的天然香草莢萃取物與陽光花香分子，並將依蘭依蘭的柔軟氣息、溫暖的香草與柔滑質地如奶油般的誘人檀香交織成陽光花香。

Jo Malone London地中海花園系列 地中海苦橙香水

充滿活力的柑橘被溫暖的琥珀香調，與珍貴的鳶尾根花香加以點綴，帶來令人上癮的迷人魅力，彷彿就像置身在南歐夏日夜晚，啜飲著柑橘氣泡酒。

Jo Malone London地中海花園系列合歡花香水

細緻柔美的花朵香甜，香調中結合了杏桃般清新，帶著些許辛香氣息的白胡椒，柔美的天芥菜與粉嫩香氣縈繞交織，在樹苔的烘托下更顯深度，愉悅的清新花香揮灑著迷人氣息。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲Jo Malone London地中海花園系列合歡花香水。（圖／beauty美人圈）

白花香水推薦2：DIOR 晚夏茉莉香氛

DIOR 晚夏茉莉香氛是一款清甜的花果香水，晚夏茉莉香氛揉合垂涎欲滴的茉莉花香調，並結合了糖漬杏桃香，使香氛充滿飽滿香甜的水果氣息。輕灑香氛，就可以感受格拉斯晚夏時，空氣裡瀰漫的茉莉花香，帶來令人著迷的優雅氛圍，搭配上高級的瓶身及LOGO刻印瓶蓋，分分鐘鐘都透露出高質感！

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲DIOR 晚夏茉莉香氛40ml，NT3,900／125ml，NT$8,100。（圖／DIOR）

白花香水推薦3：香奈兒 梔子花香水

香奈兒女士獨鍾的白色山茶花完美的造型，但其卻有著無香味的獨特性，因此香奈兒特別選用與山茶花外型相似度高梔子花調香，這瓶梔子花香水因此誕生。前調以清新的橙花與綠葉做開場，後調揉和了茉莉與梔子花並注入一絲果香，最後以檀香、香草及椰子收尾，整體香氣芬芳宜人，讓人無法抗拒。

白花香水推薦4：TOM FORD 私人調香系列極致白夜香

TOM FORD極致白夜香 以有「夜來香」之稱的晚香玉為主調，而晚香玉的花語是「危險的快樂」就像是裹著白被單的女人，帶著純真誘人的氣息，與你開啟今夜最危險的遊戲。主調為晚香玉及茉莉花，並結合了亞基戛納木及花椒莓的辛香，可為神秘交織的香氣增添禁忌般的快感，輕柔撩人的淡雅麝香捕捉到激情過後的餘韻，噴上後讓人留下勾人、回味無窮的魅力。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲TOM FORD 私人調香系列極致白夜香50ml，NT$11,200／250ML NT$26,000。（圖／TOM FORD、IG@cindysirinya）

白花香水推薦5：雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列 月夜桂香淡香精

這款「雋永工藝探索香氛系列」是雅詩蘭黛在2022年推出全新頂級香氛，其中這款月夜桂香淡香精主香調為象徵品德與愛情的月桂花，香氣層次華麗而豐饒，西班牙岩玫瑰精油與狂野不羈的亮面皮革香氣縈繞其間，皮革與花香完美平衡，譜出細緻又富有層次感的中性香氛。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列 月夜桂香淡香精40ml， NT$3,500 ／100ML NT$7,000。（圖／IG@esteelauderkr）

白花香水推薦6： YSL 時尚訂製香水CAPELINE 寬簷帽

就像神秘而戲劇性的寬簷帽一樣，百合展現了香味的雙重性質，而香草精則為純白色的花冠著色，並帶有較深的光澤。以鮮明清新的柑橘和佛手柑為開場，接著是橙花原精與伊蘭的花香引出黑色香草豆莢、香根草的濃郁氣息，將百合的高貴迷人展露出來。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲YSL 時尚訂製香水CAPELINE 寬簷帽75ml，NT$6,000／125ml，NT$7,800。（圖／ YSL）

白花香水推薦7：GIORGIO ARMANI 亞曼尼 MY WAY淡香精 深刻版

GIORGIO ARMANI這款MY WAY淡香精，將原本的甜美香氣注入多款優雅白花香氣，前調為來自香水之城格拉斯的埃及橙花，純淨清新；中調為來自印度花園的夜來香，成熟高貴；後調則是來自馬達加斯加的頂及香草，醇厚迷人。加上粉色香水瓶身與宛如頸飾般的訂製布料，讓每位女孩都對它愛不釋手！

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲GIORGIO ARMANI 亞曼尼 MY WAY淡香精 深刻版50ml，NT$3,950。（圖／GIORGIO ARMANI）

白花香水推薦8：Acqua di Parma 山谷中的鈴蘭淡香精

前調由佛手柑和葡萄柚的柑橘香氣，加上黑醋栗的果香調帶來活潑又俏皮的印象，以鈴蘭揭開中調的韻味，並以華麗的茉莉、木蘭和天竺葵帶入誘人香氣，最後以麝香與雪松結合帶出透明感的香味，就像是在溫暖春天的晨曦之際散步的清香。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲Acqua di Parma 山谷中的鈴蘭淡香精100ml，NT$8,000／180ml NT$10,000。（圖／IG@acquadiparma_official）

白花香水推薦9：Louis Vuitton Spell On You

鳶尾蘭誘人心弦，在清新芳香之間流露迷人氣息，與艷麗動人的玫瑰花束和小茉莉溫柔調配出浪漫而調皮的貼膚香氣。Spell on You遊走於慾望與情感之間，噴上後身上散發出致命的吸引力，與另一半約會時噴上這款，保證讓對方心醉神迷，再也離不開你。

▲白花香水。（圖／美人圈）

▲Louis Vuitton Spell On You 100ml，NT$10,000／200ml，NT$14,800。（圖／Louis Vuitton）

白花香水推薦10：Guerlain 花草水語野漾叢花淡香水 75ml，NT$3,300

嬌蘭的花草物語一直是香氛控的愛用香水，這次推出新款野漾叢花淡香水，前味為小花茉莉的清甜及橙花的明亮調和成原野花香調，彷彿在豔陽花叢中悠悠醒來；中調迎來清甜多汁的瓜果香，好似能為肌膚解渴的清爽感受，最後是白麝香及鳶尾花和紫羅蘭的柔軟氣息，宛如春天女神降臨一般。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

白花, 香水, 香氛, Jo Malone, TOM FORD

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