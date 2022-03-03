復電瞬間「最傷電腦」　快速做2步驟保家電平安

記者蔡惠如／綜合報導

今早無預警全台大停電，台電表示高雄興達電廠開關場事故，故造成南部地區停電，也引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。許多民眾擔心突然斷電跳電會造成家電受損，其實最可能造成家電故障的時刻，是在恢復電力供應的瞬間，因復電當下電壓會瞬間飆高，燦坤家電達人表示，用2種步驟就能預防故障，只要1分鐘就能完成。

▲針對微波爐一般的電器，內有IC控制板，恢復供電瞬間也恐受到影響。（圖／記者李佳蓉攝）

台灣供電電壓通常在110V至220V之間，停電後供電瞬間，瞬間電壓通常會飆高超過此範圍，可能衝擊到搭載IC電路板的電器用品，包括冷氣機、電冰箱與微波爐，甚至是資訊產品如電腦等。家電達人表示，若家裡突然發生停電，先去關閉總電源，再將較易損壞的電器插頭拔掉，就可預防電器因高電壓而故障。

▲對於可能電線出現老舊狀況的公寓，建議在用電時需要更注意，避免一個插座上用延長線分接多個電器。（圖／pixabay）

其實部分新型家電內部，已經有預防電力不穩時的保護措施，總開關箱也會有保護措施，在電力超載時會跳電避免電力過載，但有時電線老舊的情況下，民眾還是要注意用電安全，包括同一個插座，在同一時間不要用太多電器用品，高用電量的家電不要分插，延長線要選購具備防過載安全裝置的產品。

▲越精密的家電，可能在復電當下飆高電壓可能受損。（圖／pixabay）