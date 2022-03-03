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風・Luxury／328萬《蝙蝠俠》陀飛輪錶耍帥　信號燈錶盒會發光

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▲▼ 蝙蝠俠錶 。（圖／公關照）

▲Kross Studio推出限量發行10組的《蝙蝠俠》奢華收藏套裝陀飛輪腕錶，3,280,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的電影《蝙蝠俠》今在台上映，2020年創立的瑞士設計工作室與製造商Kross Studio，與華納兄弟消費品部聯手，推出限量10組的《蝙蝠俠》陀飛輪錶奢華收藏套裝和錶攜帶盒，特別是陀飛輪錶所配的錶盒是一大「亮」點，造型如蝙蝠信號燈，真的會發光，另一面則是收納陀飛輪錶的空間，品牌再度突破藝術、流行文化和高級製錶之間的界線，創作值得收藏的藝術品。

▲▼ 蝙蝠俠錶 。（圖／公關照）

▲由羅伯派汀森主演的電影《蝙蝠俠》今在台上映。（圖／華納兄弟提供）

▲▼ 蝙蝠俠錶 。（圖／公關照）

▲Kross Studio《蝙蝠俠》錶配備百葉窗型的陀飛輪框架，模擬蝙蝠信號燈造型。

以黑色DLC塗層5級鈦金屬打造的Kross Studio《蝙蝠俠》陀飛輪腕錶，內載動力儲存可達5天的KS 7000手動上鍊機芯，外部設計則處處顯露蝙蝠俠特色，例如百葉窗型的陀飛輪框架，立刻讓人聯想到蝙蝠信號燈，透視的設計可見其下方的機械結構，欣賞每分鐘轉動一圈的陀飛輪裝置。

▲▼ 蝙蝠俠錶 。（圖／公關照）

▲Kross Studio蝙蝠信號燈錶盒會發光。

▲▼ 蝙蝠俠錶 。（圖／公關照）
▲蝙蝠信號燈造型錶盒是Kross Studio《蝙蝠俠》陀飛輪腕錶的亮點所在。

《蝙蝠俠》陀飛輪腕錶的讀時方式也顛覆傳統，時針固定在圍繞陀飛輪360°旋轉的外圈顯示裝置上，而紅色數字的分鐘以圓盤顯示，代表每小時轉動一圈；此外，為兼具實用與美感，D形錶冠隱藏於錶背，上鍊時只需提起D形環並旋動鑰匙即可，若要設置時間則需按下3時位置的「時間設置」按鈕，同時將D形環向任意方向轉動。Kross Studio附上壓印蝙蝠戰衣圖案的黑色小牛皮錶帶、飾有黑色縫線的黑色橡膠錶帶以及紅色縫線的紅色橡膠錶帶等3款錶帶，供錶主轉換心儀風格。

▲▼ 蝙蝠俠錶 。（圖／公關照）

▲URWERK充滿科幻感的UR-112 Aggregat腕錶限量25只，8,800,000元。

不僅Kross Studio創作的《蝙蝠俠》陀飛輪腕錶深具科幻感，獨立製錶品牌URWERK的「特別企劃系列」更是天馬行空概念的具體實踐，造型猶如Bugatti Atlantique汽車水箱護罩的UR-112 Aggregat腕錶即是代表作，對比色脊線突顯車身的對稱比例，掀開鈦金屬保護蓋，顯露跳字秒鐘以及唯一的指針式顯示器動力儲存顯示，下方則為跳字小時與分鐘顯示，像機械翻頁式顯示板隨著時光流逝而推進數字，有趣的顯時方式歸功於僅重25.5克的機芯，顛覆大眾對腕錶非圓即方的想像。

▲▼ 蝙蝠俠錶 。（圖／公關照）

▲掀開URWERK UR-112 Aggregat腕錶的錶蓋，顯露跳字時間與指針式動力儲存顯示。

關鍵字：

蝙蝠俠, Kross Studio, URWERK

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