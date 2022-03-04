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超模披Off-White婚紗卻少了「新郎」　沉痛發文對Virgil的思念

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記者王則絲／外電報導

LOUIS VUITTON男裝創意總監、Off-White創辦人Virgil Abloh，自去年11月病逝後整個時尚圈遲遲無法釋懷，於日前登場的Off-White 2022秋冬大秀，作為致敬Virgil Abloh、以及開啟新路程的關鍵之作。秀後與Virgil情同親妹的超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）沉痛在IG發文：「7年來，身邊從沒少了你。」讓穿著婚紗造型的貝拉，就像身邊少了「新郎」一樣孤單，令人鼻酸。

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲貝拉哈蒂德秀後發表長篇文悼念Virgil Abloh。（圖／翻攝自IG@bellahadid）

如同Virgil Abloh親妹妹的超模好友貝拉哈蒂德，於Off-White秀後沉澱一天，依然壓不住對Virgil Abloh滿滿的思念，悲傷的在IG發文寫道：「7年來，身邊從來沒有少了Virgil陪我開秀／閉秀，他總說：『做任何你想做的事，秀的基調將以此為基礎』。」、「他的話給我帶來巨大壓力，但是是好的方向。他讓我覺得我真的可以做到，而我也真的想做這件事，讓他感到驕傲。」、「每一場秀我都會問他想讓我成為誰？最後，他只是叫我做我自己。」字句能感受到兩人間的友情、信任、互相欣賞，以及彼此在心中的份量。

在Off-White 2022秋冬大秀中，貝拉哈蒂德擔任本次亮相的首個高訂系列「Than a Bride」的開秀模特，她穿著Virgil Abloh耗時一整年，為她量身打造的白色婚紗，浮誇的燈籠澎袖、前短後長的澎裙下，踩的是一雙厚底球鞋。貝拉哈蒂德還提到：「能開啟這場高訂秀對我來說代表了一切」、「在排隊等待時，少了他如暴風雨中的冷靜，圍繞著我的是不確定性的混亂，我真的覺得沒有他我做不到，直到我走上伸展台，我真的感覺到他了，我知道我們做到了。」

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Off-White 2022秋冬女裝。（圖／品牌提供）

Off-White 2022秋冬大秀展演了3大部分，女裝系列「Seeing Red」揭示了90年代科技及波希米亞的對比及次文化，曝光了全新的兩款鞋款合作：Nike x Off-White™ Air Force 1 Mid 及Church’s。男裝系列「Foreign Exchange」以”滑雪裝”為靈感，展示了品牌新極簡主義的創意延續，寬鬆且誇張的廓型是本季大衣的重點。首個高級時裝系列「Than a Bride」共有28套，旨在顛覆高級訂製在現今時尚的分類，強調在華麗的文化影響下，這些女孩仍保持自我。

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Off-White 2022秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Off-White 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲Off-White首個高訂系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Off-White, Off white, Virgil Abloh, Bella Hadid, 貝拉哈蒂德, 超模, 婚紗, 高訂, 巴黎時裝周

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