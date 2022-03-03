Jisoo吊帶裙下纖細美腿藏不住　鏡頭拉近一動作粉絲心疼「穿太少了」

實習記者施至真／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo身為DIOR全球品牌大使，近日也飛往巴黎看秀，除了身穿一套亮黃色學院風格紋裙成為亮點，Jisoo也不忘附上巴黎旅遊的私服穿搭。只見她身上披著卡其色外套，擺出撩人姿勢，而當鏡頭拉遠，Jisoo裙下的纖細美腿更讓粉絲難以招架，直呼：「這腿能不愛嗎？」、「替智秀感到冷……」

Jisoo以招牌披肩長髮搭配學院風格紋裙裝，出席DIOR 2022秋冬大秀，一身鮮亮的黃黑格紋彰顯俏皮性格，讓她再次成為秀場焦點。除了這套學院風格紋裙裝，Jisoo還加碼釋出身穿DIOR 2022秋冬時裝系列的美照，一身相當復古的卡其吊帶裙，微微露出纖細的小腿線條，搭配黑色漆皮樂福鞋與高筒襪，讓身高162公分的她，展現出令人稱羨的逆天長腿，令粉絲驚喜直呼「這腿能不愛嗎？」，最後搭配搶眼的桃紅色Micro Dior Caro Bag，為整套造型加入春天鮮活氣息，即使戴著口罩還是電翻四百萬按讚粉絲。

▲Jisoo穿DIOR 2022秋冬吊帶裙辣曬美腿。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__，下同）

另外一張只見Jisoo披上同色外套，雙手抱胸蹲在樓梯上，一臉無辜神情令粉絲心疼大喊：「智秀穿太少了」、「這種氣溫，光看照片都替智秀感到冷……」。

▲Jisoo著用Micro Dior Caro Bag。（圖／翻攝自DIOR官網）

Jisoo此次到巴黎看秀、旅遊的造型，雖然不似往常華美性感，但俏皮程度備受好評，即便無法完全復刻全套穿搭，但找到相似的卡其色吊帶裙也並非難事，喜歡Jisoo的朋友不防趁著春天，購入一套絕美的吊帶裙套裝吧！除了Jisoo同款吊帶裙，以下3款連身短裙也是你的好選擇。

Louis Vuitton 航海風格吊帶迷你連身裙

▲航海風格吊帶迷你連身裙 。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

BOTTEGA VENETA 粉白亞麻連身裙

▲粉白亞麻連身裙。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）

Burberry 無袖格紋棉質襯衫式洋裝

▲無袖格紋棉質襯衫式洋裝。（圖／翻攝自Burberry官網）

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