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【持續更新】新光三越、遠百部分百貨復業整理

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▲▼遠東SOGO高雄店。（圖／翻攝自官網）

▲遠東SOGO高雄店。（圖／翻攝自官網）

記者蔡惠如／綜合報導

今（3／3）因興達電廠開關場事故，導致全台電力失衡導致北中南早上各地均有未預警停電情況，百貨也受到波及，環球購物中心部分分店早餐櫃受到影響，而新光三越、遠百、SOGO也宣布高雄、台南分店，在未正常供電前，暫不開門營業，開店時間依電力供應狀況調整。另高雄夢時代購物中心、漢神百貨、漢神巨蛋、台南三井、義享時尚廣場、義大世界也延後開店。

全台大停電台電搶修中，各地復電時間未定，因為已逼近百貨開門營業時間，為防民眾白跑一趟，新光三越宣布台南新天地、中山店兩家分店，及高雄三多店、左營店，與SKM Park Outlet，實際營業時間將依各地復電情形另行公告。

遠百稍早也宣布，台南大遠百、高雄大遠百兩家分店，以及台北信義A13、遠企購物中心，未正常供電前暫不開放營業；SOGO也表示高雄店在台電未復電前，暫時不營業。

環球購物中心則表示，早上桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市停電，但因還未到正式營業時間，目前只有部分早餐櫃位約10櫃左右受到影響，目前已陸續恢復電力，A9及屏東市會於11點準時營業。

3／3 11：45更新 遠百信義A13恢復供電營業，部分業種除外
3／3 12：20更新 新光三越高雄三多店恢復供電營業
3／3 12：23更新 SOGO高雄店恢復供電12：30開門營業
3／3 12：43更新 高雄大遠百恢復供電營業，部分業種除外
3／3 14：40更新 新光三越左營店、漢神巨蛋、漢神百貨恢復供電營業

關鍵字：

全台大停電, 停電, 百貨, 暫停營業, 延後開店

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