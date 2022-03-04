「366天生日代表酒」酒鬼必測！3月4日像「龍舌蘭日出」一樣有朝氣

實習記者吳昀庭／綜合報導

生日那天除了有代表色、代表花紋、誕生石…，現在連生日代表酒都有了，日本就出現了一個列出「366天生日代表酒」的網站，酒鬼們絕對必測！不只讓你找到專屬於你的那款調酒，還會附上一句小語，精準描述性格特質，看完下次去酒吧，就可以點一杯生日代表酒喝喝看。

▲日本網站可以測生日專屬調酒和性格特質。（圖／翻攝自unsplash.com）

「366天生日代表酒」網站依1到12月區分，再列出366天的日期，點進去就能看到那一天的代表調酒和小語，從月份點進去，則可以一次看一整個月的分析。每一天的代表調酒都不同，而小語如同酒給人的印象，精準描述出那天出生的人的性格特質。

▲日本「366天生日代表酒」測驗。（圖／翻攝自oiwai-item.com/alcohol，下同）



這裡先找幾個代表酒來看看，像3月4日的代表酒就是「龍舌蘭日出」，以龍舌蘭加入橙汁、紅石榴糖漿調製而成，由黃變紅的色澤明亮有朝氣，而這天出生的人就富有想像力，能隨時產生新點子。2月18日的代表酒是「Chocolate sour」，以巧克力香甜酒為基底，用檸檬、橙汁的酸中和甜味，這天出生的人如森林妖精一般，有顆平靜美麗的心。

4月14日的代表酒是以威士忌為基底的調酒，再加入碎冰、蘇打、檸檬汁調成清爽風味，這天出生的人個性堅實，但也懂得適時變通。11月26日的代表酒是「Loretto Lemonade」，是混合了威士忌、蜜瓜、青檸等風味的調酒，這天出生的人是勇於嘗試各種可能性的挑戰者。

網站是日文，比起直接翻成中文，翻譯成英文，酒名會比較好懂。如果沒提到你的生日沒關係，直接點進「366天生日代表酒」查詢吧！

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