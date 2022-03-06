防止嘴饞6絕招！小禎必喝這杯不怕胖、「三口原則」超有效

實習記者施至真／綜合報導

你是否也有明明不餓，卻還是忍不住伸手抓零食吃的困擾？其實嘴饞是一種正常現象，但為了保持窈窕身材不走樣，今天要來教你6招「解饞」小撇步，降低不必要的熱量攝取，不再讓減肥計畫輕易就破功！

▲不要因為嘴饞而宣告減肥失敗。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

＃飯後刷牙去除異味

吃完飯後，為了避免口腔內殘留食物異味和殘渣，可以透過刷牙或使用漱口水，維持口腔清爽，牙膏與漱口水濃郁的味道，能夠阻斷想進食的慾望。因此，養成飯後刷牙的好習慣不但可以保持口腔衛生，避免蛀牙，還能和嘴饞困擾說掰掰。

＃轉移注意力

你有發現無聊的時候特別容易嘴饞嗎？因為無聊沒事做，而將專注力放在嘴饞、肚子餓上，才會認為該吃一些點心解饞。這種時候可以試著看影片、打遊戲、與朋友聊天，甚至出門散步都能有效轉移嘴饞慾望。

▲刷牙和散步都能轉移想吃東西的注意力。

＃豆漿最有飽足感

小禎靠著超強意志力成功瘦回模特兒身材，除了運動健身外，飲食控制也很重要，她表示即便在減重期間也不能讓自己餓到，為了避免失控暴食，她會在肚子餓時喝下一杯無糖豆漿充飢，若是真的止不住嘴饞，就會搭配堅果一起食用。

▲小禎有飢餓感時，就會準備一些堅果和無糖豆漿當零食吃。（圖／翻攝自IG@karenhu1984）

＃真的忍不住就吃水果

為了健康著想，營養師建議成年人每天應該攝取兩份水果，然而現代人普遍蔬果攝取不足，為了補充足夠的水果攝取量，除了飯後吃一份水果增加飽足感，還可以留一份在嘴饞時攝取。另外，木曜女神泱泱還會自己打排毒美膚果汁，解饞又健康，畢竟「天然ㄟ尚好」！

＃補充水分

有時候感到肚子餓，其實只是身體缺水的現象，一般成年人一天至少要攝取2000C.C.的水，才能有效排除體內廢物、促進新陳代謝，因此在嘴饞想吃東西的時候，不妨先喝水補充水分，不僅可以增加飽足感，還能順便抑制食慾。

＃三口原則

雖然水果和豆漿健康又飽足，但偶爾還是會有忍不住慾望的時候，其實偶爾放縱解饞也沒關係，但必須約束自己最多只能吃三口，並且在吃完後去做別的雜事轉移注意力，等到身體將糖分消化完畢或是嘴饞的感覺過了，自然就不需要吃完整盤蛋糕或餅乾了。

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