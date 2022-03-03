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黃K金強勢回歸　寶格麗蛇錶領風潮、黑面對比更強烈

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▲寶格麗今發表2022 LVMH鐘錶周新錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）一月於LVMH鐘錶周發表的年度新錶，今正式在台曝光，均是日常適合配搭的男、女錶，標誌性的蛇形Serpenti Seduttori系列腕錶首度推出黑色漆面，與金屬錶鍊的對比更為強烈；搭配彈性的Tubogas環帶的Serpenti Tubogas錶款則改採黃K金材質，明白點出黃K金強勢回歸，再掀流行風潮。

▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）

▲模特兒演繹Serpenti Tubogas黃K金單圈鑲鑽腕錶搭配Serpenti及B. zero1珠寶。（圖／寶格麗提供，以下同）

今亮相的寶格麗新錶經過小改款，提供顧客更豐富的選擇，除了Serpenti系列女錶換面盤顏色、增加新材質外，以日晷為設計靈感的圓形錶款LVCEA系列，也推出粉色珍珠母貝與藍色砂金石面盤新錶，隨著光影變化可見迷人的放射光芒，歸功於37片珍珠母貝與砂金石由義大利古典工藝嵌花（Intarsio）細工鑲嵌拼貼而成。

▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Seduttori玫瑰金黑色漆面鑲鑽腕錶（左）884,000元，精鋼黑色漆面鑲鑽腕錶217,900元。

▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Tubogas黃K金單圈鑲鑽腕錶（左）1,012,000元，精鋼與黃K金單圈鑲鑽錶415,100元。

於錶圈鐫刻品牌名的BVLGARI BVLGARI系列，也壯大陣容，為都會女性設計錶徑33mm的款式，以及適合男性的41mm尺寸，當中女錶已玫瑰金錶圈搭配精鋼錶鍊流露活潑氣息，男錶配有優雅的湛藍面盤，成為對錶的最佳選擇。

▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）

▲寶格麗Lvcea Intarsio粉紅珍珠母貝面盤精鋼腕錶（左）140,400元，砂金石面盤精鋼鑲鑽腕錶329,000元。

▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）
▲寶格麗BVLGARI BVLGARI MAN精鋼藍色漆面腕錶（左）153,600元， BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕錶185,500元。

同樣強調日常好搭配的帝舵表（Tudor），為男、女對錶帶來新點子，不一定得一模一樣，挑選心儀款式勝過一切，旗下備有3種尺寸6款設計的Clair de Rose 系列滿足追求簡約俐落風格的女性，偏愛霸氣錶款的男性則可選擇Black Bay系列，由於近來黃K金有回潮之勢，結合不鏽鋼與黃K金的Black Bay S&G腕錶為時髦之選。

▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay S&G 41mm黑錶面黃金及鋼錶帶172,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）

▲▼ BVLGARI,TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵表Clair de Rose 30mm蛋白色錶面鑲鑽搭鋼錶帶錶，92,000元。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, TUDOR, 帝舵表

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