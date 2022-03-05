不想一次漂整頭！4個流行「挑染範本」JISOO、MOMO也用了

實習記者吳昀庭／綜合報導

想染個需要漂的髮色，卻不想一次漂整頭，可以先從局部挑染開始嘗試，這裡整理出4個流行的「挑染範本」，連韓女團BLACKPINK的JISOO、TWICE的MOMO都在染，只需要在髮尾、瀏海等部位漂髮，染上鮮豔色系，就能與深髮色形成對比，打造出時髦、亮眼的造型。

1.髮尾染

韓女團BLACKPINK成員JISOO近日在仁川機場現身時，就換上了髮尾染成淺金色的新髮型。原本單純的黑長髮配上一截金色，變得時髦有個性，把頭髮全放到背後，又變回平時的氣質模樣。「髮尾染」一般人也很好駕馭，完全不用怕布丁頭，還可以輕鬆變換不同風格。

▲Jisoo日前現身韓國仁川機場，飛往巴黎看DIOR大秀。（圖／品牌提供）



2.裙襬染

不想像「髮尾染」一樣染一大段，也可以試試近期很紅的「裙襬染」。這款髮型只在尾端一小段染色，看起來特別可愛，不管長髮、短髮都適合，由於染的區域不多，有些人會選擇繽紛、鮮豔的色彩。想要更誇張一點，也可以像女團STAYC的成員YOON一樣，在瀏海、公主切的髮尾染上特殊色。





3.輪廓染

想要範圍更大一點，可以考慮「耳圈染」的進階版「輪廓染」。不只把耳邊內側的頭髮染色，也將範圍擴展到瀏海，深淺髮色在臉部周圍交錯，能更凸顯出五官，看起來瞬間顯白。女團TWICE成員MOMO的瀏海和兩側頭髮都染金，配上黑髮非常有層次，如果是短髮也能這樣染。

4.線條染

「線條染」也是個挑染好選擇，在深色頭髮中用淺色髮絲製造出層次感，讓頭髮色澤豐富，就像自然的光影變化。依據選的顏色不同，也會呈現不同效果，相近色系配起來低調有質感，對比強烈的顏色配起來則非常吸睛。

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