鳳小岳假怨「老婆難搞」真放閃！劉品言誇他是帶貨王秒跟買同款

記者王則絲／台北報導

人氣夯劇《華燈初上》演員劉品言、鳳小岳今（3日）合體出席CHARLES & KEITH春季新品發表會，兩人皆帶出春季亮麗氣息現身。鳳小岳於訪問中提到要挑東西送給老婆非常難：「她到底喜歡什麼，都在一起這麼久了，還是個謎團。」但其實這也是在趁機放閃，代表夫妻之間總是很有新鮮感，讓鳳小岳笑道：「不覺得很棒嗎？」

▲劉品言、鳳小岳出席CHARLES & KEITH春季發表會。（圖／品牌提供）



同為《華燈初上》演員的鳳小岳、劉品言今天合體出席CHARLES & KEITH（簡稱小CK）活動，形成話題，劉品言一身橘色套裝搭配綠色鞋、包，鳳小岳則是全身黑裝來襯托肩上的中性手機包與厚底涼鞋，一出場劉品言就誇鳳小岳是帶貨王：「真的是一個很會推銷的人，放在他身上就會想買！」此話不假，劉品言會後立刻入手了小岳身上的同款手機包，不過她選擇的是更亮眼的綠色款。

▲劉品言被鳳小岳燒到身上的迷你手機包，NT＄2,090。（圖／品牌提供）



劉品言與鳳小岳因演出《華燈初上》迎來事業新巔峰，雖然戲裡兩人對戲不多、戲外也較少交集，但兩人其實早在14年前的電影《九降風》中就曾合作演出過。

今接受訪問鳳小岳難得大方談及老婆：「我老婆的東西不好挑我必須講 ，她到底喜歡什麼，都在一起這麼久了，還是個謎團。」表示其實到現在都還在摸索老婆難搞的喜好，但心念一轉他不禁笑道：「不覺得很棒嗎？」表示夫妻之間總是維持著新鮮感，悄悄放閃一波。而對於老婆不斷變換的喜好，劉品言在一旁也給了鳳小岳絕妙建議：「你就都買給她就是正確的答案！」

▲劉品言今日搭配Krystal同款方釦肩背包，NT＄2,590。（圖／品牌提供）



小CK今年春季新系列融入90年代懷舊風以及千禧年的Y2K元素，並以陽光花園的印象帶入色調，清新糖果色和嬌嫩花朵成為本季鞋包的重點元素。像劉品言今日身上搭配的方釦肩背包正是代言人Krystal示範款式之一，其他Krystal著用款還有花朵印花厚底涼鞋、手袋，以及可愛的瑪莉珍鞋，本季焦點還包括復古情懷主題下的珍珠單品，以及歐式華麗轉釦的手提包。

▲CHARLES & KEITH春季新品。（圖／記者王則絲攝）



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