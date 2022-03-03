有些人越活越好，而你卻每況愈下？改掉4個陋習人生直接開外掛

記者李薇／綜合報導

為什麼有些人越活越好，而你卻每況愈下，很可能是遇到了這4種狀況，才會導致整個人的精氣神都不好，當然也就提不起勁做任何事情，長時間下來不但會造成精神的耗弱，更可能會出現憂鬱症，從現在開始慢慢改變，讓自己直線飛升。

1.萬事拖延

遇到事情總是等會再做、下次再做、明天再做，給自己找了一萬個理由拖延，前一天晚上還在內心澎湃的計畫某件事情，第二天早上才剛睡醒就已經開始打退堂鼓了，所有計畫沒有行動，反反覆覆反而一事無成。

2.過度依賴

遇到一丁點困難的事情就想著拋給別人，從來不會主動思考，脫離別人就沒有辦法獨立的運轉，這是很大的問題，過度依賴同事、家人、朋友，都不是好現象，最好是可以獨立思考、執行，讓自己成為獨當一面的人。

3.安於現狀

總是覺得過得差不多就行了，待在舒適圈裡面不敢跳脫出來，不敢嘗試新事物，沒有挑戰的想法，總是因為害怕失敗不敢嘗試，劃地自限，這樣很容易像「溫水煮青蛙」，隨波逐流只會讓人失去更多機會與挑戰。

4.臉皮薄、玻璃心

總是不好意思、礙於面子，或者別人一句評價就反覆揣測，負面情緒爆棚，接受不了一丁點的負面評價，只能聽好話，其實想要進步的第一點就是不斷的接納和認識自己的缺陷不足，然後去改變它，是最好的效果。