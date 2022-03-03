婁峻碩訂製專屬Polo衫「愛穿情侶裝放閃」　一句話甜曝求婚方式

▲婁峻碩搶先體驗客製服務。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／新竹報導

Polo Ralph Lauren於竹北遠百開設全台第一家客製服務概念店，於今（3日）請到藝人婁峻碩搶先體驗，他親自挑選布章與印刷細節，看到成品後更自誇：「我覺得自己蠻會設計的。」而日前好友KID與「東區妹仔」登記結婚，公佈的求婚影片中婁峻碩與女友焦凡凡都在場，被問到當下感受，他也回應：「很為他開心，抱得美人歸。」不過自己求婚進度倒是順其自然，婁峻碩認為「現在說出來就不驚喜」。





▲婁峻碩身穿自己訂製的POLO衫 。（圖／品牌提供）

婁峻碩提到自己對品牌的印象，因為從小看著爸爸穿，所以憧憬長大也要穿這麼帥，更笑稱這裡是「小時候夢想的店」，而他體驗多樣化客製，為基本款POLO衫加入刺繡、印製等元素，他分享：「因為我很喜歡海，所以融合了我自己想要的元素，熊是水手圖案，然後私心要放自己的英文名字。」至於想為女友焦凡凡如何設計？他認為送另一半可以選擇POLO熊，「我自己會選亮色粉色，當然還是要有黑色，這樣才可以穿情侶款。」

▲婁峻碩目前對結婚順其自然 。（圖／品牌提供）

而日前KID向女友「東區妹仔」求婚成功，婁峻碩與焦凡凡就在現場見證，他也笑說自己真的沒有要蹭熱度，至於自己的戀情是否也能開花結果，婁峻碩坦言順其自然，更說求婚這種事講出來就不是驚喜了，「怕會讓對方期待落空，但是我一定會有所準備。」

▲Polo Ralph Lauren竹北遠東百貨引進全台首間CYO客製服務概念店 。（圖／品牌提供）

品牌於竹北遠東百貨引進CYO客製服務概念店，提供包括Pony Logo、Polo 熊、字母、數字、小狗等34種刺繡圖樣、15種英文字型選擇，運用超過150種色線細緻車縫；並有多達60種Polo標誌性圖案，可印製於服裝與配件。