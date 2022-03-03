劉詩詩露肩熱褲裝是極限　謝絕性感造型讓吳奇隆好放心

▲劉詩詩佩戴代言的Qeelin Wulu系列珠寶，巧露香肩秀女人味。（圖／Qeelin提供）

記者陳雅韻／台北報導

51歲吳奇隆和34歲大陸女星劉詩詩結婚7年並育有1子「步步」，向來恩愛的兩人竟在2月底爆出婚變，夫妻倆立刻聯手滅傳言，在微博同時轉發律師信，並發共同聲明說「我們一直都很好，謝謝大家的關心」，直接打臉造謠者。劉詩詩代言的華人珠寶品牌Qeelin緊接發劉詩詩新照，只見她頂著浪漫長捲髮、露香肩，狀態好極了。

▲吳奇隆日前發文澄清婚變傳言。（圖／翻攝吳奇隆微博）

劉詩詩出席公開活動或拍攝品牌宣傳照，極少以性感形象示人，極限是露肩服服裝與露美腿的迷你短褲，很難見到她如一般女明星擠事業線吸睛，她尤其喜愛飄仙氣的禮服，讓老公吳奇隆很放心，因此一冒出兩人婚變傳言，立刻發共同聲明澄清「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。 我們一直都很好，謝謝大家的關心」。

▲劉詩詩公開亮相的服裝鮮少過度暴露，極限是露香肩與迷你短褲設計。（圖／翻攝劉詩詩微博）

此次劉詩詩為代言珠寶品牌Qeelin拍攝的形象照，再度以露肩裝搭配Qeelin Wulu系列珠寶大秀女人味，回顧她過往宣傳香奈兒（CHANEL）大秀、代言名錶歐米茄（OMEGA）的造型，清一色都是露香肩服裝，可見她的偏好了。

▲劉詩詩宣傳香奈兒秀的穿搭，也以露肩裝入鏡。（圖／翻攝liushishi_lss IG）





▲劉詩詩禮服造型飄仙氣。（圖／翻攝liushishi_lss IG）



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