▲▼BIO UP裸妝神器「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　 3／5全球首賣

▲BIO UP科美研「玫瑰膠原超防護粉底精萃」將於3/5(六)21:20在東森購物47台全球首賣。

圖、文／東森自然美提供

三月女神節到來，想好要怎麼寵愛自己了嗎？女神林心如曾說過「女人，除了懂得積極追求人生目標，更要懂得適時地取悅自己，成為內外兼具的精緻女人」，BIO UP科美研重磅推出首支底妝新作「玫瑰膠原超防護粉底精萃」，不用濾鏡也能透出女神光，更厲害的是，首創CRD+T微臻科技，上妝的同時也在幫自己做頂級保養，每天早上擁有寵愛自己的美好時光，3/5(六) BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」全球首賣，三月寵愛女人節，愛自己可不能偷懶！

(一拍)柔焦 (二拍)輕盈、保水 (三拍)注入膠原彈力澎—All in One超完美粉底液

擁有一瓶適合自己的超完美粉底液，對女生來說，是可遇不可求的事！BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」打破粉底迷思，讓妳上妝同時享有頂級保養，以珍貴成分結合首創的CRD+T微臻科技，以3階段美肌賦活作用，打造「柔光無瑕奶油肌」，第一階段，透過「瞬時柔焦粉體科技」，讓妳上妝就像套濾鏡，怎麼拍都美，接著第二階段運用「玫瑰濃縮菁純」，讓肌膚感受會呼吸般超輕盈、超保水妝感，最後第三階段注入「膠原彈力複合因子」，可以全方面緊緻抗老，由內激發超彈能量，達到清透自然又兼具遮瑕的完美妝感。

只為妳~提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分，讓妳體驗完美服貼！

擦上BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」，就像是為妳加一層24小時的美顏濾鏡，更重要的是不乾燥、不卡粉，因為裡面添加「頂級高奢大馬士革玫瑰菁純」保養成分，採用來自土耳其伊斯帕爾塔高原的頂級大馬士革玫瑰，提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分，另外，「膠原彈力複合因子」萃取自珍貴深海魚膠原及專利撫紋三胜肽，為肌膚建立強效鎖水膜，而岩玫瑰特護複方，融合高多酚岩玫瑰萃取與玫瑰石微量元素「錳」，幫肌膚對抗外在環境侵襲，用超強保養成分打造女神般的「柔光無瑕奶油肌」。

▲添加「頂級高奢大馬士革玫瑰菁純」保養成分，上妝同時享有頂級保養。

高規格防禦力SPF50/PA+++ 內養外護全方位高機能粉底

BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」不僅有自帶柔焦美肌濾鏡效果，還能解決暗沉、粗糙、脫妝、乾裂等底妝困擾，營造女神光澤的無瑕奶油肌感，並結合高規格防禦力SPF50/PA+++防曬功能，高保濕、高遮瑕、高防曬的超完美粉底液，內養外護全方位賦予肌膚光采健康，更是助妳成為內外兼具精緻女人的神隊友。

▲結合高規格防禦力SPF50/PA+++防曬功能，高保濕、高遮瑕、高防曬的多功能粉底液。

愛美絕對不能偷懶，每天花點時間好好保養上妝、好好寵愛自己，這些努力都會回到自己身上，由內而外散發自信的人，總是特別美麗，而BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」就是美麗女人優雅自信的秘密，一抹隱形毛孔、亮白聚光、自帶女神濾鏡，讓上妝就像在擦保養一樣享受，每天出門前給鏡子裡的自己最自信的燦爛笑容。3/5(六)21:20 BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」在東森購物47台首賣與東森購物網正式上架開賣，立即入手寵愛自己！

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