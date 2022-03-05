fb ig video ETtoday search mobile

BIO UP裸妝神器「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　 3／5全球首賣

>

▲▼BIO UP裸妝神器「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　 3／5全球首賣

▲BIO UP科美研「玫瑰膠原超防護粉底精萃」將於3/5(六)21:20在東森購物47台全球首賣。

圖、文／東森自然美提供

三月女神節到來，想好要怎麼寵愛自己了嗎？女神林心如曾說過「女人，除了懂得積極追求人生目標，更要懂得適時地取悅自己，成為內外兼具的精緻女人」，BIO UP科美研重磅推出首支底妝新作「玫瑰膠原超防護粉底精萃」，不用濾鏡也能透出女神光，更厲害的是，首創CRD+T微臻科技，上妝的同時也在幫自己做頂級保養，每天早上擁有寵愛自己的美好時光，3/5(六) BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」全球首賣，三月寵愛女人節，愛自己可不能偷懶！

(一拍)柔焦 (二拍)輕盈、保水 (三拍)注入膠原彈力澎—All in One超完美粉底液

擁有一瓶適合自己的超完美粉底液，對女生來說，是可遇不可求的事！BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」打破粉底迷思，讓妳上妝同時享有頂級保養，以珍貴成分結合首創的CRD+T微臻科技，以3階段美肌賦活作用，打造「柔光無瑕奶油肌」，第一階段，透過「瞬時柔焦粉體科技」，讓妳上妝就像套濾鏡，怎麼拍都美，接著第二階段運用「玫瑰濃縮菁純」，讓肌膚感受會呼吸般超輕盈、超保水妝感，最後第三階段注入「膠原彈力複合因子」，可以全方面緊緻抗老，由內激發超彈能量，達到清透自然又兼具遮瑕的完美妝感。

只為妳~提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分，讓妳體驗完美服貼！

擦上BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」，就像是為妳加一層24小時的美顏濾鏡，更重要的是不乾燥、不卡粉，因為裡面添加「頂級高奢大馬士革玫瑰菁純」保養成分，採用來自土耳其伊斯帕爾塔高原的頂級大馬士革玫瑰，提煉自2000公斤新鮮花瓣的高濃度珍稀活性成分，另外，「膠原彈力複合因子」萃取自珍貴深海魚膠原及專利撫紋三胜肽，為肌膚建立強效鎖水膜，而岩玫瑰特護複方，融合高多酚岩玫瑰萃取與玫瑰石微量元素「錳」，幫肌膚對抗外在環境侵襲，用超強保養成分打造女神般的「柔光無瑕奶油肌」。

▲▼BIO UP裸妝神器「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　 3／5全球首賣

▲添加「頂級高奢大馬士革玫瑰菁純」保養成分，上妝同時享有頂級保養。

高規格防禦力SPF50/PA+++ 內養外護全方位高機能粉底

BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」不僅有自帶柔焦美肌濾鏡效果，還能解決暗沉、粗糙、脫妝、乾裂等底妝困擾，營造女神光澤的無瑕奶油肌感，並結合高規格防禦力SPF50/PA+++防曬功能，高保濕、高遮瑕、高防曬的超完美粉底液，內養外護全方位賦予肌膚光采健康，更是助妳成為內外兼具精緻女人的神隊友。

▲▼BIO UP裸妝神器「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　 3／5全球首賣

▲結合高規格防禦力SPF50/PA+++防曬功能，高保濕、高遮瑕、高防曬的多功能粉底液。

愛美絕對不能偷懶，每天花點時間好好保養上妝、好好寵愛自己，這些努力都會回到自己身上，由內而外散發自信的人，總是特別美麗，而BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」就是美麗女人優雅自信的秘密，一抹隱形毛孔、亮白聚光、自帶女神濾鏡，讓上妝就像在擦保養一樣享受，每天出門前給鏡子裡的自己最自信的燦爛笑容。3/5(六)21:20 BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」在東森購物47台首賣與東森購物網正式上架開賣，立即入手寵愛自己！

東森購物客服專線0800-045-080
BIO UP科美研官方網站 https://www.bio-up.com.tw/
BIO UP科美研粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW

關鍵字：

BIO UP, 東森自然美, 粉底, 科美研

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

超多人護唇膏都塗錯！3大NG護唇行為　難怪保濕、淡唇紋都無感

星巴克3／4「快閃」全品項買一送一　限定5小時揪咖開喝 8款「精品水桶包」火到不行！CHANEL牛仔布實在太美、FENDI出鏡率超高 無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 申敏兒「下身失蹤」對尬小9歲IU　對鏡頭送飛吻電暈粉絲 準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」 「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管 宋仲基「皮衣裡沒穿」爆擊粉絲心臟　輕鬆駕馭「死亡芭比粉」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面