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做事情總是「三分鐘熱度」？試試4個小方法學會持之以恆

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實習記者吳昀庭／綜合報導

很多人做事情總是「三分鐘熱度」，一開始衝勁滿滿，但很快就會後繼無力，開始怠惰、擺爛，導致事情不了了之，最後總是半途而廢、一事無成。其實想要維持做事情的動力並不難，只要善用「4個小方法」，配合計畫進行，就能擺脫「三分鐘熱度」，學會持之以恆。

▲擺脫三分鐘熱度。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲想擺脫三分鐘熱度可以試試4個小方法。（圖／翻攝自unsplash.com，下同）

1.設定可行目標

做事情難以持續下去，很大的原因是因為設定的目標太過遙遠，每次努力了都沒有結果，就很容易中途放棄。所以在大目標之下，應該訂定許多短期、可行的小目標，先踏出一小步，循序漸進進行才能維持動力。

▲擺脫三分鐘熱度。（圖／翻攝自unsplash.com）

2.記錄執行過程

在實行計畫時，一邊記錄下執行過程，更能提高成功率。在記錄的時候可以一邊反思、修正所犯的錯誤，讓計畫不偏離正軌，還能回顧自己至今所付出努力，讓成就感帶著你繼續向前。

3.請親友督促

如果只有自己知道計畫，很容易隨心所欲，自己偷懶、耍廢，久了就會停滯不前，甚至直接放棄。所以不妨把目標告訴周圍的親朋好友，請他們在你怠惰時，督促你繼續努力，為了避免日後丟臉，自己也會更加油。

▲擺脫三分鐘熱度。（圖／翻攝自unsplash.com）

4.獎勵與懲罰

想擺脫「三分鐘熱度」，也可以利用簡單的「獎勵與懲罰」制度，督促自己進行。當你達成設定目標時，可以給自己放個假，或送一份小禮物給自己獎勵，但當你沒達成時，也要實施懲罰，才能鞭策自己繼續。

▲擺脫三分鐘熱度。（圖／翻攝自unsplash.com）

►《二十五》致年輕人的啟示：追求夢想跌倒可以站起來，但不要留下遺憾

關鍵字：

三分鐘熱度, 做事, 方法, 習慣

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