「嘉義」美食吃得超過癮！沙鍋魚頭、平價版鼎泰豐6間快收藏

圖、文／MENU美食誌

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林聰明沙鍋魚頭創始總店

嘉義市／東區

新鮮直送的大頭鰱每日現炸，鰱魚頭肉質細緻肥美，表皮炸到金黃上色，入鍋後外皮吸收湯汁變得油潤，魚頭充滿膠質的肥腴口感，邊吃邊啃非常過癮！

▲林聰明沙鍋魚頭創始總店（圖／美食客Rainie倩提供）

嘉義壺豆花 甜品餐廳 豆漿豆花網美店

嘉義市／西區

必點蜜粉圓泰奶壺豆花，豆花綿密且帶有豆香，香氣十足的泰奶配上甜而不膩又保有彈性口感的粉圓，最後加上店家自製的蛋捲酥，味道和口感又更上一層樓！

▲嘉義壺豆花 甜品餐廳（圖／美食客văn提供）



劉里長雞肉飯

嘉義市／東區

火雞肉絲飯的火雞肉配上彈牙飽水的米飯及店家獨門調製的醬汁，以自家豬油炸出的油蔥酥噴香迷人，以雞湯調配的醬底，讓雞肉的寡淡滋味更上一層樓。

▲劉里長雞肉飯（圖／美食客林琦琦提供）

豆豆小籠湯包

嘉義市／東區

有嘉義版的平價鼎泰豐之稱，小籠湯包鮮嫩多汁，湯汁滿滿，咬開時要小心湯汁會燙口，再搭配些許薑絲又讓整體更加有層次！

▲豆豆小籠湯包（圖／美食客Lane的吃貨人生提供）

源興御香屋

嘉義市／西區

必點紅鑽葡萄柚綠茶，葡萄柚果粒是將近半杯的份量，每一口都可以喝到果肉！透過梅子降低葡萄柚的苦澀味，喝起來酸甜，十分清爽順口！

▲源興御香屋（圖／美食客eeyixuan提供）

BARON SCONES

嘉義市／東區

位在嘉義市區的英式司康專賣店，以老式建築為基底且帶有復古風格。散發濃濃奶香的太妃核桃乳酪，不規則的司康淋上自製的太妃醬，烤過的核桃配上鹹鹹的乳酪，非常美味！

▲BARON SCONES（圖／美食客B. Hsiang提供）

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