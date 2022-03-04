森美妍與Vogue共舞！幸福青鳥的時尚演繹

文、圖／VOGUE

幸福的青鳥停歇樹梢，快意青春沿著枝頭蔓延，恣意伸展的「森」，捎來春之初最朝氣蓬勃的祝福！

以「極地雪玫瑰精萃」系列榮獲「2021國家品牌玉山獎-最佳產品類」的美妝保養品牌森美妍近年來在美妝保養界快速竄起！

追根溯史，究其原因，無非是和自然美系出同門，東森ecKare攜手自然美，共同研發出適合女性的mori beauty 森美妍系列，沙龍級的保養給予女人最聰明的呵護！

其旗艦保養抗老界神級新作-森美妍「極地雪玫瑰」系列，即用珍稀的阿爾卑斯山雪玫瑰奢養肌膚，速效且溫和，只要早晚極簡兩步驟，就能養出玫瑰般水嫩的無痕齡美肌，立刻成為保養控的愛用指名！

森美妍「極地雪玫瑰」系列選用生長在瑞士阿爾卑斯山海拔3200公尺、能夠耐受極凍氣候的阿爾卑斯雪玫瑰，長期在乾冷與紫外線曝曬環境中強韌地生長的雪玫瑰，因著嚴峻的氣候，有著極高的修復能力，其打造出的輕熟齡抗老系列保養品，可改善肌膚屏障功能、提升耐受性，且溫和的配方成分，連敏感肌也能安心抗老，使用16天明顯撫紋有感！經實驗證實，連續使用極地雪玫瑰系列產品28天後，在保濕儀器aram HUVIS API 100的檢測下，肌膚的保濕度最高可提升80%、泛紅均勻度平均提85%，更讓人驚豔的是毛孔細緻度最高改善70%（個別結果可能有所不同），肌膚就像玫瑰般柔嫩細緻，綻放年輕光彩！

適合亞洲人的彩妝

保養之外，森美妍針對亞洲女生推出的ecL彩妝，更是深獲彩妝迷青睞。從底妝到彩妝森美妍無不鑽研適合亞洲人膚質與膚色的彩妝品，其ecL眼頰兩用盤嚴選符合亞洲系眼妝色，以大地色與珊瑚粉色彩展現如叢林色彩般魅力，低調奢華的亮粉勾勒出雙眸純淨飽和色澤，可自由創造出清新日常妝容或派對用深邃眼妝，眼彩的高附著力能賦予長效眼妝不掉妝。

眼妝之外，ecL口碑火紅的還有能有效遮瑕並正確調整膚色的CC霜，添加積雪草與維他命B3，上妝同時為肌膚溫柔保養，連敏弱肌也能安心使用！而永遠少一支唇膏的女孩兒們，ecL水潤唇膏推出三款色澤，專為亞洲人膚色設計，掀起彩妝控們的瘋狂討論，高級感滿點的色彩，誰擦誰美根本三色都想全部收藏！

值得一提的是，ecL與旅日IG網紅插畫家Eszter Chen合作，推出聲林之王限量聯名彩妝，有著可愛的樹獺、小鹿與花豹要每件彩妝品從化妝包裡拿出來都是值得炫耀的瞬間。

「森美妍系列」保養品榮獲多項大獎，首度與Vogue聯名設計時尚化妝包。饒富街頭時尚風的標籤式飾帶和鮮明的湖水藍，對比靜謐優雅的時尚黑。衝突的元素與「森」字俐落的線條，激盪出獨樹一格的優雅氣蘊。注入當代美學的設計，要這週年跨界限定創作更添其收藏價值。

▲森美妍系列首度與Vogue聯名設計時尚化妝包。



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