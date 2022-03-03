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芭蕾舞者胸針換穿花瓣裝　ANNA HU靈動設計供訂製

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▲▼ ANNA HU,Qeelin 。（圖／公關照）

▲ANNA HU芭蕾仙子系列櫻之花芭蕾仙子胸針。（圖／ANNA HU提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的冬季奧運比賽項目，持續啟發珠寶品牌創作，台灣珠寶設計師胡茵菲（Anna Hu）以花式滑冰為主題，為同名品牌ANNA HU創作芭蕾仙子系列，巧妙捕捉芭蕾舞者與花式滑冰好手優美的舞姿，配上鑲嵌彩色寶石的華麗舞衣，著實迷人，此系列為訂製款，可依客人需求能調整鑲嵌的寶石、作品大小以及舞者姿態，創作專屬的胸針或耳環。

▲▼ ANNA HU,Qeelin 。（圖／公關照）

▲ANNA HU芭蕾仙子系列仙境逸游鳶尾芭蕾仙子胸針。

ANNA HU首波曝光的3件芭蕾仙子系列胸針，分別為鑲嵌彩色剛玉和白鑽的粉色調櫻之花芭蕾仙子、鑲白鑽與藍色或紫色剛玉的仙境逸游鳶尾芭蕾仙子，以及飾以白鑽與黃鑽的曼舞霞菊芭蕾仙子，各以仰身、芭蕾中「Relevé」的上升腳尖站立方式等靈動姿態呈現，有趣的是服裝也與傳統芭蕾舞裙不同，改為波浪造型的花瓣舞衣，浪漫極了。

▲▼ ANNA HU,Qeelin 。（圖／公關照）

▲ANNA HU芭蕾仙子系列曼舞霞菊芭蕾仙子胸針。

華人珠寶品牌Qeelin也呼應冬奧的比賽項目滑雪，以招牌的Bo Bo貓熊為主角，打造冠軍熊貓Champion Bo Bo鍊墜，踩著滑雪雙板的Bo Bo比出勝利V字手勢，模樣逗趣可愛；另有一款Snowboard Bo Bo鍊墜，則展現踩著雪板奮力一跳姿態，相當生動。

▲▼ ANNA HU,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin全球限量28件的Champion Bo Bo 18K白金、玫瑰金鑲鑽紅寶石珍珠母貝吊墜。（圖／Qeelin提供，以下同）

▲▼ ANNA HU,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin Snowboard Bo Bo 18K白金、玫瑰金鑲鑽鑽吊墜，743,000元。

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ANNA HU, Qeelin

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