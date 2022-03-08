拍照怎麼笑最好看？每天花2分鐘咬吸管　笑容馬上漂亮三倍

實習記者施至真／綜合報導

美麗的笑顏絕對是第一印象大加分的關鍵，然而卻有不少人卻因為牙齒和尬笑問題，總是擺著一張苦瓜臉，長時間下來甚至因此害怕面對鏡頭，今天就來盤點4項微笑大法，從現在開始慢慢改變，輕鬆流露自然笑顏。

▲自然笑顏是第一印象加分的關鍵。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）

1.口腔清潔要做勤

飯後刷牙是最基本的口腔清潔，除了將食物殘渣清理乾淨外，也能順便去除口腔異味，讓你不管開口說話或微笑，都能保持在完美狀態。另外，定期洗牙也能將附著在牙齒表面的牙結石和牙漬清理乾淨，輕鬆告別滿口黃牙。

2.易染色食物吃完記得漱口

大家都知道紅茶、烏龍茶和咖啡等飲品，容易在牙齒上留下不美觀的牙漬，此外，咖哩、番茄和莓果等深色食物，同樣會造成牙齒染色，為了讓牙齒保持亮白，可以以綠茶代替紅茶，或是食用完易染色的食物後馬上漱口。

3.多練習笑容告別苦瓜臉

許多人不喜歡拍照的原因是因為不會微笑，然而，要改善尬笑問題，其實只需要一根硬式吸管（或是厚度一樣的筷子）即可。首先面對鏡子，利用牙齒咬住吸管，並將嘴角往上提，這時候可以針對面部表情做調整，將兩側嘴角調整至相同高度，此動作是為了鍛鍊嘴角肌肉，使笑肌形成記憶點，只要每天花兩分鐘練習，你也可以變成超美笑精。

▲每天2分鐘咬吸管做微笑訓練。（圖／翻攝自小紅書紹妍soyeon）



4.放鬆肌肉笑起來更自然

笑容練習不可少，但也不能因為過度練習而使臉部肌肉更僵硬，可以利用緊閉雙唇再放鬆的方式，舒緩嘴唇周圍緊繃的肌肉，還能順便活動面部，放鬆焦慮情緒。

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