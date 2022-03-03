9m88罕見穿印花洋裝　黃宣沒給滿分「和媽、姊同等級」

▲ALLSAINTS 2022春夏新品，邀來歌手9m88與YELLOW黃宣站台。（影／記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

英國東倫時尚品牌ALLSAINTS於今（3日）帶來2022全新春夏新品，同時邀來歌手9m88與YELLOW黃宣站台活動，私下都超愛打扮的兩人，互評今日穿搭，黃宣給出9分，搞笑說：「我通常很少給到9分，上次可能就是我媽或我姊而已。」而9m88則直接大方給出最高分10分，並直呼黃宣是「行動的ALLSAINTS」。

▲9m88與YELLOW黃宣合體亮相ALLSAINTS春夏新品發佈會。（圖品牌提供）

▲9m88看中這款豹紋印花西裝。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

近日忙著籌備新專輯的9m88，穿著春夏主打的黃色虎紋洋裝，混搭短版皮衣外套，她罕見嘗試亮色系印花裙裝，就連好友黃宣也直呼「看不習慣」，9m88推薦想入手ALLSAINTS的人可以先從皮衣開始，超百搭的皮衣外套是她私下很愛的單品，她補充：「最近也很喜歡可以上肩的包包、還有Loafers（樂福鞋），有點中性又有點可愛。」被問到本季最想入手的是什麼？9m88直接選擇了品牌經典的豹紋印花西裝，很適合擅長駕馭大膽、復古風格的她。

▲9m88（左）大讚黃宣是「行動的ALLSAINTS」。（圖／品牌提供）

黃宣頂著招牌光頭，以水藍印花襯衫與落肩皮衣外套帥氣亮相，他透露私下很喜歡收藏印花襯衫，「各種天氣都可以穿搭，尤其是『怪天氣』」，訪談之餘，黃宣不忘搞笑宣傳與9m88的合作歌曲《怪天氣》，讓現場氣氛十分歡樂，此外，他說到，「這次活動的造型是自己平常也會穿的搭配」，9m88更忍不住大讚黃宣是「行動的ALLSAINTS」。

▲黃宣（右）直言希望有人能找他演主角。（圖 / 記者王蓁蓁攝)

除了新專輯，9m88首次以女主之姿與楊祐寧合作的電視劇《接招吧！製作人》也即將在近期開播，聊到這裡，黃宣表示也十分想要跨界戲劇領域，甚至直接開始對著鏡頭大力宣傳自己，9m88問黃宣最想演出什麼角色？黃宣說，自己適合演「活比較久」的角色，正當眾人疑惑是什麼意思，他笑稱：「就是主角啦！下一部就主角，拜託各位找我。」

▲ALLSAINTS 2022春季男、女裝新品。（圖／記者王蓁蓁攝)

品牌今年春夏以日本的東京街頭為靈感延伸打造「CONCRETE EDEN 城市伊甸園」，男裝配色上不同於過往常見的大地配色，這季增添了不少冷灰色，令人聯想到東京的城市景，皮衣外套則罕見推出落肩款式，而且全台僅有10件，黃宣也在這回活動上搶先演繹，亦有街頭感的Logo字樣T恤，簡單設計，依舊能看見品牌獨有的英倫風尚，女裝則有環繞著桃花、梅花、百合等花卉打造的粉嫩飄逸洋裝，可拆袖變成背心皮衣的「一件兩穿」皮外套，同樣是春裝亮點。

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