fb ig video ETtoday search mobile

9m88罕見穿印花洋裝　黃宣沒給滿分「和媽、姊同等級」

>

▲ALLSAINTS 2022春夏新品，邀來歌手9m88與YELLOW黃宣站台。（影／記者王蓁蓁攝） 

記者王蓁蓁 / 台北報導

英國東倫時尚品牌ALLSAINTS於今（3日）帶來2022全新春夏新品，同時邀來歌手9m88與YELLOW黃宣站台活動，私下都超愛打扮的兩人，互評今日穿搭，黃宣給出9分，搞笑說：「我通常很少給到9分，上次可能就是我媽或我姊而已。」而9m88則直接大方給出最高分10分，並直呼黃宣是「行動的ALLSAINTS」。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲9m88與YELLOW黃宣合體亮相ALLSAINTS春夏新品發佈會。（圖品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲9m88看中這款豹紋印花西裝。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

近日忙著籌備新專輯的9m88，穿著春夏主打的黃色虎紋洋裝，混搭短版皮衣外套，她罕見嘗試亮色系印花裙裝，就連好友黃宣也直呼「看不習慣」，9m88推薦想入手ALLSAINTS的人可以先從皮衣開始，超百搭的皮衣外套是她私下很愛的單品，她補充：「最近也很喜歡可以上肩的包包、還有Loafers（樂福鞋），有點中性又有點可愛。」被問到本季最想入手的是什麼？9m88直接選擇了品牌經典的豹紋印花西裝，很適合擅長駕馭大膽、復古風格的她。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲9m88（左）大讚黃宣是「行動的ALLSAINTS」。（圖／品牌提供）

黃宣頂著招牌光頭，以水藍印花襯衫與落肩皮衣外套帥氣亮相，他透露私下很喜歡收藏印花襯衫，「各種天氣都可以穿搭，尤其是『怪天氣』」，訪談之餘，黃宣不忘搞笑宣傳與9m88的合作歌曲《怪天氣》，讓現場氣氛十分歡樂，此外，他說到，「這次活動的造型是自己平常也會穿的搭配」，9m88更忍不住大讚黃宣是「行動的ALLSAINTS」。

▲ALLSAINTS 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲黃宣（右）直言希望有人能找他演主角。（圖 / 記者王蓁蓁攝)

除了新專輯，9m88首次以女主之姿與楊祐寧合作的電視劇《接招吧！製作人》也即將在近期開播，聊到這裡，黃宣表示也十分想要跨界戲劇領域，甚至直接開始對著鏡頭大力宣傳自己，9m88問黃宣最想演出什麼角色？黃宣說，自己適合演「活比較久」的角色，正當眾人疑惑是什麼意思，他笑稱：「就是主角啦！下一部就主角，拜託各位找我。」

▲ALLSAINTS 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲ALLSAINTS 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲ALLSAINTS 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲ALLSAINTS 2022春季男、女裝新品。（圖／記者王蓁蓁攝)

品牌今年春夏以日本的東京街頭為靈感延伸打造「CONCRETE EDEN 城市伊甸園」，男裝配色上不同於過往常見的大地配色，這季增添了不少冷灰色，令人聯想到東京的城市景，皮衣外套則罕見推出落肩款式，而且全台僅有10件，黃宣也在這回活動上搶先演繹，亦有街頭感的Logo字樣T恤，簡單設計，依舊能看見品牌獨有的英倫風尚，女裝則有環繞著桃花、梅花、百合等花卉打造的粉嫩飄逸洋裝，可拆袖變成背心皮衣的「一件兩穿」皮外套，同樣是春裝亮點。

►3女神連環撞！孫藝真、徐玄、楊冪穿一樣　逆齡臉蛋太難超越贏了

►春夏夢幻新鞋！IU「NB奶茶增高鞋」太燒　PUMA花卉焦糖底必敗

關鍵字：

ALLSAINTS, 9m88, 黃宣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」

準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」

【持續更新】新光三越、遠百部分百貨復業整理

【持續更新】新光三越、遠百部分百貨復業整理

「小S女兒」撞包巨星Lisa沒輸！　16歲「超長美腿」驚艷粉絲

「小S女兒」撞包巨星Lisa沒輸！　16歲「超長美腿」驚艷粉絲

「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管 復電瞬間「最傷電腦」　快速做2步驟保家電平安 楊冪身上「蝴蝶鏤空」位置好害羞！復古港風造型贏了迪麗熱巴 台南三井Outlet內行人必逛4店　「比代購便宜」甜價4折起 《女神降臨》CP久違情侶裝放閃！李多熙外套裡「中空」搶風采 春夏夢幻新鞋！IU「NB奶茶增高鞋」太燒　PUMA花卉焦糖底必敗 少吃還是瘦不下來！營養師曝「5大原因」，你也中了嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面