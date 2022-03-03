UNIQLO推「最不阿嬤」的吸水生理褲！醫師教女生依階段挑內衣

記者王則絲／台北報導

陪伴女人大半輩子的生理期，是每個月都必須經歷一次的問題，有時確實有些惱人，近日UNIQLO推出了全新「吸水生理褲」來助攻廣大女性，不只有驚人的吸水量可防止滲漏，且無痕、美型的設計可說是「最不阿嬤」的生理褲了。今還特別邀請到知名婦產科醫師洪芝晨，來教女生們依照人生不同階段挑選內衣的要點以及傳言解惑。

▲UNIQLO推出全新「AIRism 吸水生理褲」。（圖／品牌提供）



UNIQLO的內褲本就十分受歡迎，這回全新推出的「AIRism吸水生理褲」在日本上市時，更是衝到熱銷No.1，現在終於等到台灣上市了。

一般坊間的生理褲常有為了防漏而不透氣，進而產生異味的問題，且質料會有些塑膠感，但是UNIQLO吸水生理褲採用的是AIRism材質，擁有乾爽膚處、又能速乾，搭配三層構造，可吸收30～40ml的水量，且直至股溝上方都貼有防水層，睡眠中更不怕外漏了，不像一般生理褲給人「阿嬤」感，吸水生理褲不只無痕，穿起來也很顯身形、好看，一點都不「阿嬤」。

▲吸水生理褲穿起來很美型，沒有像是「阿嬤褲」的感覺。（圖／記者王則絲攝）



內衣是女性生活中最密不可分的單品，洪芝晨醫師提到，從兒童期、青春期、成長期、孕期到高齡期，女生們應該依照人生不同階段來挑選內衣，像是UNIQLO就有推出少女們發育時能大方穿著、不尷尬的成長型內衣，現代女性們講究方便舒適而衍伸的BRA TOP，也於本季帶來新版的美背BRA TOP。特別照顧到孕婦的心聲，UNIQLO推出能減少孕期摩擦造成黑色素沉澱的孕婦內衣褲，還有手部較不方便活動的老年人，則能選擇前開式的內衣。

▲醫師洪芝晨分享每個階段挑選內衣的要點。（圖／品牌提供）



此外醫師也為傳言解惑，常有人害怕穿鋼圈的胸罩會致癌，但這其實不是直接關聯的，有時尺寸挑選的不對，會使胸部附近血液不循環、壓迫到淋巴，才有形成腫塊的可能，但不代表就是癌症。且有些女孩因害怕胸型走山，睡覺時都穿著胸罩，醫師也指出，必要時穿胸罩即可，睡覺時盡量不用穿。

▲UNIQLO推出各個階段適穿的女性內衣。（圖／品牌提供）



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