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6間「舒芙蕾」好吃好看又好拍！水果起司、奧利奧巧克力滋味超夢幻

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圖、文／MENU美食誌

鬆厚軟Q的舒芙蕾，好吃好看又好拍！

FLIPPER’S 奇蹟的舒芙蕾鬆餅
台北市／中山區

目前有出三款甜鬆餅、兩款鹹鬆餅，價格約在$270~340之間。另外會不定時推出限定款鬆餅，黑糖珍珠奶茶口味超特別！水果口味的也是必點招牌！

▲舒芙蕾。（圖／MENU美食誌）

▲奇蹟的舒芙蕾鬆餅，水果口味必點。（圖／美食客明天再開始減重吧！提供）

星乃珈琲店
台北市／中山區

使用沉穩的木質裝潢，充滿復古懷舊風格。必吃口感扎實、香氣撲鼻的窯烤舒芙蕾熱蛋糕，內餡烤得溫熱，濕潤綿密，搭配上方融化的奶油，恰到好處。

▲舒芙蕾。（圖／MENU美食誌）

▲窯烤舒芙蕾熱蛋糕（圖／美食客An An Yu提供）

SISBRO 希絲柏甜食所
台南市／東區

必點現點現做的舒芙蕾，溫熱上桌超滿足，柔軟細緻的舒芙蕾，入口即化的質地，讓人忍不住一口又一口！甜點每日手作供應，口味上也會有些許不同！

▲舒芙蕾。（圖／MENU美食誌）

▲希絲柏甜食所（圖／美食客ET提供）

MEAT UP
台北市／萬華區

被日媒評選為台灣十大必訪打卡餐廳！酥軟又帶有溫熱口感的焦糖舒芙蕾，搭配甜而不膩的鮮奶油，鮮甜滋味在嘴裡綻放，讓人停不下來！

▲舒芙蕾。（圖／MENU美食誌）

▲焦糖舒芙蕾（圖／美食客Alice提供）

LEAF CAFE
新北市／淡水區

位於真理大學附近，舒芙蕾每天供應的口味有些許不同。多種濃郁苦甜風味融合的奧利奧巧克力舒芙蕾，巧克力的濃郁很平衡舒芙蕾，最後殘留嘴邊的香甜氣息，讓人意猶未盡。

▲舒芙蕾。（圖／MENU美食誌）

▲奧利奧巧克力舒芙蕾（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

成真咖啡 COME TRUE COFFEE台中審計店
台中市／西區

眾多水果環繞在一旁的時旬鮮果舒芙蕾厚鬆餅，舒芙蕾口感很綿滑、入口即化，淡雅的起司香，不會膩口，讓人回味無窮！

▲舒芙蕾。（圖／MENU美食誌）

▲時旬鮮果舒芙蕾厚鬆餅（圖／美食客Shin Yui提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 全台, 美食, 甜點, 下午茶, 蛋糕, 台北, 台南, 台中, 新北, 咖啡廳, 舒芙蕾, 舒芙蕾鬆餅

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