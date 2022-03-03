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徐佳瑩好肌膚拿下保養代言，自曝「熱冷水沖澡法」消腫超有效

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記者曾怡嘉／台北報導

前年底升格當媽媽的LALA徐佳瑩，好肌膚被資生堂相中成為怡麗絲爾品牌大使。她今（3/3）在採訪時公開分享，保養祕訣無他，就靠防曬和喝水。現階段的她，護膚更重視效率，最好一瓶就能完成外出需求，即便沒化妝，膚質讓人近看也很有自信。

LALA徐佳瑩表示，自己很重視防曬，與其吃的美白保養，更重視塗在肌膚上的防護，外出帽子、袖套不離身，再熱都會帶件小外套來遮陽。除了防曬，每天早上起床第一件事就是喝500cc溫水，有空就喝，一天一定會喝足2000cc，喝水不僅能美肌，更能養喉嚨，自己最害怕喉嚨乾乾的感覺。

▲▼徐佳瑩保養。（圖／翻攝自IG）

▲徐佳瑩成為資生堂怡麗絲爾品牌大使。

她分享有了孩子之後，生活也變得規律，孩子醒的時候就一定要醒，作息也變得更健康，保養重視簡單效率，近來最愛怡麗絲爾的小金管，保濕、防曬、持妝一瓶就可搞定，她也透露現階段還沒有第二胎計畫，但因為真的太愛小孩，未來的事情也很難說。

被問到如何維持身材，她表示比起飲食控制，自己更喜歡靠運動來維持身材，現在每周兩次會上一小時教練課，教練會量身訂製課程，像是重訓、瑜珈、伸展...等等，運動大流汗後，會聽從專業建議先泡熱水澡，接著再沖冷水澡，這個方法能有效讓身體緊實不水腫，她每次公開活動前一天都會這樣做。

關鍵字：

徐佳瑩, 保養, 代言, 秘訣

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