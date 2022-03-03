越累越想吃！營養師曝「焦慮性進食」4症狀，你也中了嗎？

▲越來越多人喜歡用吃來紓壓。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，你自己或是身邊朋友，是否也會藉由吃東西來填補內心空缺，越忙越累更想靠食物得到快樂，營養師余朱清在臉書專頁分享，若有以下4個狀況，或許你屬於「焦慮型進食」，讓營養師教你正念飲食，解決不餓卻很想暴飲暴食的困擾。

#靠美食來紓解壓力

你也有過這樣的經驗嗎？疲勞了一整天，更想要大吃大喝來慰勞自己，營養師余朱青指出，小心這是皮質醇的陷阱，因為壓力導致皮質醇濃度的提升，就會讓人不注意就吃進更多的食物。

#渴望高熱量的食物

上面有提到壓力會導致皮質醇的濃度上升，同時大腦的血清素濃度也會跟著降低，這樣的狀況會導致你感到情緒低落，傾向用精緻且高熱量的食物來彌補內心的空虛。

#吃飽了卻還是想吃

因為高碳水化合物、高脂肪、高鈉的食物，會讓大腦產生愉悅的感覺，因此當壓力過大時，大腦就會想起有這些美食，能降低你的壓力，並提醒你去吃這些東西，這就是為什麼你明明吃飽了卻還是忍不住繼續吃的原因。

#享受美食有罪惡感

當你被情緒操控進食後，往往都會伴隨著懊悔和罪惡感，痛恨自己怎麼又吃了這麼多東西，開始進入惡性的輪迴，最後可能導致暴食症、腸胃功能紊亂等狀況。

余朱青表示，若你符合焦慮性進食，也不用太擔心，她分享可以透過正念飲食來解決，所謂的正念飲食就是專注在享受美食、吃飯的當下，因為大腦在用餐後的20分鐘才會意識到飽足感，因此建議放慢用餐速度，讓吃飯變成一件「有意識」的行為，就能幫助減緩報時和情緒化飲食的狀況。當你的飲食不再被情緒控制，距離減肥成功就往前更進一步了。



