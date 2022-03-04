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泡麵加很多防腐劑？營養師揭真相！　加碼3秘訣吃得健康不怕胖

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▲▼營養師教健康吃泡麵3秘訣不怕胖。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲不少人夜晚肚子餓就喜歡來碗泡麵當宵夜。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

有時晚上嘴饞想吃宵夜或很忙碌想快速填飽肚子的時候，方便又美味的泡麵是不少人的選擇，但你是否也聽說過「泡麵加了很多防腐劑，吃多了會變木乃伊」的說法？知名營養師高敏敏就表示，其實泡麵的麵體有被明確規範「不能添加防腐劑」，泡麵的真正負擔其實是熱量、脂肪和鈉含量，她也加碼分享3招讓泡麵吃得更健康的小秘訣，喜歡吃泡麵的人快學起來！

▲▼營養師教健康吃泡麵3秘訣不怕胖。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏指出，泡麵的麵體在「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中有明確規範，不能添加防腐劑。或許你會疑惑，既然沒有防腐劑那為何泡麵可以保存很久？主要是因爲泡麵麵體可分為兩種：
1.油炸麵體：含水量<10%，可減少細菌病毒生長。
2.非油炸麵體：用熱風烘乾，含水量<11%，亦能達到長期保存效果。

▲▼營養師教健康吃泡麵3秘訣不怕胖。（圖／翻攝unsplash,pexels）

但高敏敏也提醒，即使泡麵中不含防腐劑，也不能天天吃。通常一碗市售泡麵 就約500大卡以上，油脂含量也可能高達29g左右，以平均一天約攝取1500大卡、脂肪攝取上限是50g來說，吃一碗泡麵就直接超過一天可以吃的1/3熱量和一半脂肪，更別說你還會吃其他食物。

雖然脂肪是人體不可或缺的營養來源之一，但吃多了還是會對身體造成負擔和肥胖。而一天可攝取的脂肪可以以下公式計算：每天所需大卡✖️20%➗9(大卡)，以平均女性一天1500大卡為例，一天可攝取33g的脂肪，而有的泡麵一碗脂肪就接近30g了。

除了熱量、脂肪外，泡麵的鈉含量也是一大魔王。衛福部建議，成人每天攝取的鈉含量應該小於2400毫克（＝6g鹽），而有高血壓疾病的人更是要減少到1200毫克，但很多泡麵的鈉含量一碗都超過1000～2000mg以上，也就是說光是一碗泡麵就把一天能攝取的鈉含量都吃掉了。

▲▼ 營養師教健康吃泡麵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

雖然泡麵的熱量、脂肪和鈉含量驚人，但對不少人來說，泡麵真的是方便又療癒的食物，有時候就是想吃。高敏敏也分享讓泡麵吃得更健康的3個秘訣，讓你能放心享受美食，又能減少負擔。

＃加蛋加蔬菜

建議可以加顆蛋和蔬菜，增加營養多樣化，才不會讓身體處於發炎狀態，而降低了自身免疫力。

＃調味料、醬包減半

擔心水腫、血壓高的人，建議醬料包少放一點，幫助降低鈉含量；而擔心變胖或血脂高、有心血管疾病的人，建議油包不放或放一半就好。

＃湯別喝太多

湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費。

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關鍵字：

泡麵, 防腐劑, 迷思, 健康, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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