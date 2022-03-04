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皮膚科醫師推薦6種「抗痘養生茶」　熬夜痘、下巴痘都能改善

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▲▼ 皮膚科醫師推薦6種「抗痘養生茶」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師推薦6種養生茶，能幫助改善痘痘情況。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

受到飲食習慣改變、作息紊亂，加上壓力的影響，不少人即使過了青春期，還是有經常長痘的困擾，努力做好清潔保養，改善效果還不明顯的人，快加上「食補」幫你一起抗痘。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了6種適合痘痘肌常喝的養生茶，可減少油脂分泌過多、消腫利尿，或能幫助調理「夜痘」、內分泌痘等，幫你提升抗痘力。

▲▼ 皮膚科醫師推薦6種「抗痘養生茶」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃決明子菊花茶

菊花能清熱解毒，疏散風熱，平肝明目，且決明子可有效潤腸通便、調節血壓血脂，兩者搭配能夠很好的調理因熬夜造成的上火、發炎痘。

所需食材：決明子＋桂花＋菊花＋枸杞＋金銀花

＃紅豆薏仁茶

紅豆薏仁茶具有很好的消腫利尿效果，經常飲用能清除體內濕氣，對於緩解痘痘肌也有效果。

所需食材：赤小豆＋薏仁＋紅棗＋山藥＋苦蕎麥＋枸杞

▲▼ 皮膚科醫師推薦6種「抗痘養生茶」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃茉莉花茶

茉莉花茶有很好的清熱降火、解壓提神效果，還能清肝明目，容易長痘的人經常飲用，能幫助減少油脂分泌過多，有效養顏去痘。

所需食材：茉莉花＋檸檬片

＃枸杞甘草茶

甘草可以消炎，對胃火旺盛的痘痘具有緩解作用，且枸杞能滋陰養肝，經常喝枸杞甘草茶，可以減少因內分泌失調引起的下巴痘。

所需食材：枸杞＋甘草

▲▼ 皮膚科醫師推薦6種「抗痘養生茶」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃玫瑰花茶

玫瑰花茶含有豐富的維生素A、B、C、E、K及單寧酸等物質，能幫助改善、調節內分泌，去痘的同時還能幫助調理氣血、養顏美容。

所需食材：玫瑰花＋紅棗＋枸杞

＃枸杞金銀花茶

金銀花清熱解毒，枸杞滋陰養肝，適合臉上容易長有膿包的痘痘肌人經常喝。

所需食材：枸杞＋金銀花

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘肌, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 飲食, 花茶, 養生茶, 改善, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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