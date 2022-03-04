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酒紅、奶茶都入列！台灣女生最愛的「純欲指甲油」盤點

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▲▼指甲油盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲從指甲油選色，就能看出你的個人品味。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有美麗的指甲，絕對是加分關鍵，根據美甲品牌O.P.I調查，台灣女生挑選指彩首要條件是顯白、時髦好搭配和柔美女人味，而從品牌熱賣排行榜來看，像是酒紅、奶茶、可可色都是大家的指尖定番。

▲▼指甲油盤點。（圖／品牌提供）

▲O.P.I 指甲油，#藍調醇紅，15ml，680元。

推薦給喜歡紅色調的你，務必添購的大人系酒紅色，比正紅沉穩耐看，更有顯白效果。

▲▼指甲油盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 指甲油 春妝限量版，10ml，900元。

純真的粉彩色調，將澄澈水光中的春光倒影照耀於晶透礦石，並閃耀出琉璃光澤。

▲▼指甲油盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 奈兒時尚恆彩指甲油 限量，920元。

以蔚藍海岸發想的淺粉紅色，甜美又不失個性，另一色為以大地為靈感的磚紅色，不僅顯白且搭配度非常高。

▲SUQQU 晶采妍色指甲油，950元。

以柔和的春日色彩混入閃耀細膩的光芒，包含花貝、叢雲和鶯，是淡雅的貝殼粉紅、茶米色和帶灰感的綠。

▲▼指甲油盤點。（圖／品牌提供）

▲LONDONTOWN 恆美指彩系列，550元。

好搭配的大地裸色調，內含6大花草精萃護理配方，上色同時幫助養護指甲，扇形柔軟刷頭，幫助均勻上色，一抹就是類光療般的光澤。

►「貓系小彎眉」正夯！5款最新眉筆盤點，一筆畫出女人味

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關鍵字：

指甲油, 熱賣顏色, 受歡迎

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