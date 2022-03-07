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情侶裝下殺1090元起！「北歐小刺蝟」大學T超百搭

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文／C編

白色情人節將至，跟著男友或是女友一起穿情侶裝上街吧！「Her森森」推出「專櫃服飾情人節特輯」活動，發表多款大學T設計單品，穿在身上休閒又百搭，跟朋友出去或是約會旅行都可以穿，而且材質寬大舒適，絕對是必買單品。

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▲SCANDINAVIAN FOREST,LONSDALE,KANGOL,大學T,帽T,Her森森,。（圖／Her）

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SCANDINAVIAN FOREST 北歐小刺蝟 刺寶小標純棉長袖大學T 男款（經典黑），特價1480元

瑞典品牌的經典圓領設計，不管是單穿還是裡面搭件襯衫都好看，採用天然精梳棉的材質，柔軟舒適，親膚性高，同時又可以吸濕排汗，比起普通棉料質感更好，加上可愛的小刺蝟標籤，非常可愛又活潑。

SCANDINAVIAN FOREST 北歐小刺蝟 定番刺蝟純棉短版長袖帽T 女款（黑色），特價1780元

100%天然精梳棉，採用環保染料，穿起來舒適低刺激，吸濕透氣不悶熱，而且手感溫暖厚實柔軟，短版的設計露出腰線，展現出性感氛圍，黑色款百搭又顯瘦，搭配上簡約可愛的小刺蝟，當然是定番款。

LONSDALE 英國小獅 經典LOGO 長袖大學T恤（黑色），售價2180元、特價1090元

棉質親膚柔軟觸感，用手撫摸就可以感受得到差異，高磅數雙面編織，耐洗不易壞掉，在手腕上採用刺繡的布標設計，增添單品的質感，中性版型，不管是男女都很適宜，黃色Logo設計時髦又俐落，看起來潮味十足。 

KANGOL 袋鼠 寬版落肩LOGO帽T，特價1880元

採用棉料設計，舒適透氣、保暖佳，而且版型硬挺，是厚磅數的材質，穿在身上可以展現出休閒的時髦風格，穿搭有型，寬版落肩的款式更加顯現出隨興、簡約，不管是搭配牛仔褲還是裙裝都很百搭又好看。

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▲SCANDINAVIAN FOREST,LONSDALE,KANGOL,大學T,帽T,Her森森,。（圖／Her）

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KANGOL 袋鼠 厚磅Logo帽T，特價1680元

情侶裝的最佳單品，厚磅數的棉料設計，耐洗不易壞，也不會輕易鬆脫變形，是秋冬最好搭配的夥伴，直接單穿一件就頂暖好看，喜歡Oversize絕對不能錯過這一款，很多人穿過都大讚舒服、材質好。

關鍵字：

SCANDINAVIAN FOREST, LONSDALE, KANGOL, 大學T, 帽T, Her森森

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