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嘉義天成文旅600元就能住！超美建築好拍到手軟　還贈3大玩樂票券

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文／C編

天成飯店是旅館業的老品牌，良好的服務、寬敞舒適的設計，已經深植人心，現在在嘉義推出了全新的嘉義天成文旅繪日之丘，白色的建築設計超美、超好拍，現在在「Her森森」買1泊1食雙人券，只要2399元，還升等家庭房，可住到4人，平均下來一人才600元，還加贈牧場、觀光工廠等3處玩樂票券，CP值太高。

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▲嘉義,天成文旅,繪日之丘,旅行,her森森。（圖／Her森森）

▲嘉義天成文旅繪日之丘1泊1食雙人券，原價11160元、特價2399元，點我購買

嘉義天成文旅繪日之丘位於東區大雅路一段，附近有蘭潭風景區、嘉義公園、Kano園區，想要走走散步看風景都是很好的選擇，距離文化路夜市不到3.8公里，車程大約10分鐘就可以抵達，機能算是超級方便。

繪日之丘不僅地理位置好，最特別的就是它的建築外觀，白色不規則的設計展現巧思，拍照、打卡都好看又好拍，站在房門前的走廊隨手一拍都是網美照，除了大廳，也可以到交誼廳休憩、玩手足球等簡單設施，放鬆心情。

接待大廳採用木質的風格設計，讓人有賓至如歸的溫馨感，還提供水果、飲料，讓旅客可以在此稍作休息，房間設計則是簡約現代的風格，同時又流露出溫暖的感覺，寬敞的空間不管是跟家人還是朋友，都可以徹底放鬆舒壓。

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▲嘉義,天成文旅,繪日之丘,旅行,her森森。（圖／Her森森）

▲嘉義天成文旅繪日之丘1泊1食雙人券，原價11160元、特價2399元，點我購買

「Her森森」推出「嘉義天成文旅繪日之丘1泊1食雙人券」，原價11160元、特價2399元，升等溫馨家庭房可住4人，相當於一人只要600元，還包3大玩樂票券，可以說是超值又舒服的選擇，去嘉義玩絕對是住這間。

關鍵字：

嘉義, 天成文旅, 繪日之丘, 旅行, her森森

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