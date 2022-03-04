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常滑手機近視又加深？5大護眼食物適量補充打造晶亮雙眼

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

現代人上班長時間看電腦、下班又要滑手機，長時間用眼過度不僅會加速近視的深度，甚至還會引起頭痛、眼壓過高等等的狀況，以下推薦幾款護眼食物，從食物裡面補充營養能量，一起呵護雙眼，才能變得更加明亮。

1.類胡蘿蔔素

▲護眼,食物,花青素,DHA,鈣,維生素C,類胡蘿蔔素,保養,。（圖／pexels）

類胡蘿蔔素的家族裡面含有玉米黃素和葉黃素，可以保護雙眼的靈敏度和清晰度，像是菠菜、花椰菜、洋蔥、玉米、南瓜、芥蘭菜等等食材，就是最好的類胡蘿蔔素補充來源。

2.花青素

▲護眼,食物,花青素,DHA,鈣,維生素C,類胡蘿蔔素,保養,。（圖／pexels）

花青素可以穩定眼部內部血管，幫助眼球保持彈性，同時能夠有助預防白內障及黃斑部退化，除此之外它也是很好的抗氧化食材，能夠減少自由基對於眼部的傷害，像是藍莓、紅石榴、葡萄、茄子等食物，就有很多的花青素。

3.維生素C

▲護眼,食物,花青素,DHA,鈣,維生素C,類胡蘿蔔素,保養,。（圖／pexels）

維生素C可以避免視網膜受到紫外線的傷害，從而防止晶體老化，增進眼球的健康，像是檸檬、葡萄柚等富含維生素C的水果，都可以為身體補充所需的營養。

4.鈣

▲護眼,食物,花青素,DHA,鈣,維生素C,類胡蘿蔔素,保養,。（圖／pexels）

很多人以為鈣質都很骨頭相關，因此忽略了補充的重要性，其實補充鈣質不只是對骨頭很好，也是可以維持眼球肌肉的彈性，以及視神經傳導，像是牛奶、豆類、海帶這些都有鈣質，定時補充對身體也是很好的。

5.DHA

▲護眼,食物,花青素,DHA,鈣,維生素C,類胡蘿蔔素,保養,。（圖／pexels）

是腦部神經元跟眼部組織構成的主要成分，對視力及智力的發展至關重要，適當的補充可以讓視覺更加清晰，像是深海魚或是堅果都含有這類型的成分，建議可以搭配以上食物食用，來呵護雙眼。

關鍵字：

護眼, 食物, 花青素, DHA, , 維生素C, 類胡蘿蔔素, 保養

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