冷淡風眼彩正夯！一抹打造仙女下凡的氣質，立刻變混血超模

記者李薇／台北報導

今年春夏的彩妝系列，都走實用性的單品為主，其中眼影系列更是沒有一格廢色，每一格都可以混搭或是疊擦出屬於自己的風格，閃亮亮的珠光搭配亮片設計，更有修飾眼型的效果，能夠創造出精緻華麗的透明感眼妝。

TOM FORD 高級訂製四格眼盤 #37 SMOKY QUARTZ，售價3180元

彩妝資深粉絲都知道，TOM FORD的高級訂製四格眼盤可以說是女孩一生中一定要有的單品，絲滑的質地跟超強的顯色度，真的是「眼影界的天花板」，這次再度推出水緞絲光款，展現出業界獨創質地，極度細緻絲滑彷彿流動布料綿密一抹服貼於肌膚紋理，展現出細緻的粉質與純粹色調。

shu uemura 時尚大師9色眼影盤 ＃冷淡沙漠，售價2300元

不僅集齊了深淺各具魅力的沙漠色調，更透過非常適合疊擦的獨特CS寶石燦光，可以讓眼妝更加立體深邃疊，同時搭配粉霧、金屬光、珠光、3D虹光等，多達5種質地表現，展現今年春夏最多層次的質感眼妝。

資生堂 心機彩妝 熱戀巧克力拼色眼影，售價1730元

跟過去的眼影盤完全不同，資生堂這次的心機彩妝，是可以自由拼接的眼影，可以按照自己的需求搭配出適合自己的眼影盤，總共有17種顏色可以挑選，這樣一整盒下來完全就沒有一格廢色，可以輕鬆打造出細緻眼妝效果。

A.M Fairyland 迷光掠影眼彩盒，售價1180元

由台灣知名彩妝師Alice創立的全新品牌A.M Fairyland，在日前推出全新的迷光掠影眼彩盒，全系列總共4個顏色，含有珠光、霧面、亮片等不同質地的眼影，帶有一點點微濕潤的質地，可以完美服貼在眼部肌膚，專為台灣女性打造的眼影盤，可以更好修飾眼部的立體度，打造出完美的妝容。

I’M MEME 我愛超能彩妝小方包，售價890元

最會調色的彩妝品牌I’M MEME在最近推出全新的我愛超能彩妝小方包，以溫暖大地色完美調和高冷的楓橘色系 #01小棕包，還有純欲玫瑰色巧妙融合氣質暖茶 #02小花包，一盤就可以打造出眼影、頰彩、修容跟提亮，輕鬆就可以打造出秋冬最流行的「ONE TONE MAKE UP」同色調妝容。