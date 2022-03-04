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《摩登情愛》看見愛的不同樣貌，指引「當局者迷」的人方向

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▲《摩登情愛》劇照。（圖／女子學）

▲《摩登情愛》影集中有 8 個不同議題的短篇故事。（圖／《摩登情愛》劇照，下同）

文／女子學

當陷在裡人生難題時，總有個人或某個契機，像一道光般帶我們穿過迷霧，指引出方向。《摩登情愛》改編自《紐約時報》的當代愛情專欄，影集中 8 個不同議題的短篇故事，讓我們看見了「愛」在每個人生命中呈現的不同樣貌，雖然是愛情小品，但除去愛情元素，更能發現愛的本質其實是溫暖的陪伴。

關於愛情，答案始終在自己身上

▲《摩登情愛》劇照。（圖／女子學）

遇見一個人，約會了幾次，心中不停想著「這是對的人嗎？」

有所遲疑的某些人總是會尋求身邊可以信任的人來提點，之後才能像吃安心丸般地做出決定。《摩登情愛》第一季首集〈 When the Doorman Is Your Main Man〉中急欲在愛裡找到對的人的 Maggie（Cristin Milioti 飾）就是這樣的角色，而大樓門衛 Guzmin（Laurentiu Possa 飾）是他的忘年之交，也是當他迷失自我時，能適時給予面對的溫暖力量。

當 Maggie 發現自己未婚懷孕，手足無措之際，不敢告訴母親的他，向 Guzmin 傾訴心中的煎熬。「沒人會批判你，你想做什麼就做什麼，但不要因為害怕而去做。在生活中，你必須決定自己的行為。」在 Guzmin 鼓勵下，Maggie 決定獨自養孩子，畢竟為此跟一個不愛也不信任的人在一起，誰保證能幸福一輩子？

到了故事的結尾，因新工作搬到洛杉磯的 Maggie，在五年後帶著女兒和新男友，回到紐約去探望 Guzmin，其實是想確認自己這次是不是找到對的人，而回應他的答案卻是，「我看的從來都不是男人，我看的是你的眼睛。」很多時候，不是我們遇不到對的人，而是我們沒有好好傾聽內心的聲音，不夠相信自己，一味向他人尋找意見，其實答案早己了然於心。

接受脆弱的自己，就會找到愛自己的方式

▲《摩登情愛》劇照。（圖／女子學）

第三集〈Take Me As I Am, Whoever I am〉，由安．海瑟薇（Anne Hathaway）演出的 Lexi，美麗有趣、工作能力又強，有時異常亢奮，快樂地像是歌舞劇中的巨星，有時沒來由地陷入情緒地獄，只能攤在床上一動也不動，甚至近達一個月。劇中沒有一開始就表明 Lexi 有躁鬱症，而是用隱喻手法講述出躁期、鬱期的對比，也許畫面呈現過於浮誇，但也是這樣的方式更顯 Lexi 承受的極端痛苦。

15 歲開始發病的 Lexi，很快地就知道如何去應付躁鬱症，他會在躁期時，強迫自己在極短的時間內完成某些事，以填補鬱期來時所落下的時間空缺，雖然看似找到與躁鬱症相處的方式，但還是無法向他人吐露病情，就怕不被接受。

當 Lexi 遇到心動的那個人時，卻因為反覆無常的情緒起伏，只能遺憾地錯過，他想愛，想被理解，他的渴望在那一幕表現得讓人心疼，「前一秒興高采烈地打扮著，下一秒就陷入鬱期，想為喜歡的人開門，卻無法控制自己，只能無助地躺在地上，心中不斷吶喊著『Please come back（請回來）』，同時也對自己講，是不是一開始就坦承，事情就會有不同的發展？」

Lexi 在錯過愛情後，工作也沒保住，不料前主管的同理與接納，為他開了一扇窗，坦承自己的疾病後，如釋重負的感覺是如此美好，原來信任朋友也能帶來力量。正如此集的主題「接受真實的我，無論我是誰」，我們是不是無法承認，其實害怕接受自己真實模樣的是自己，只是我們都用「別人會怎樣怎樣」當藉口，生病並不可恥，只有接納自我，才能看見改變。

延伸閱讀：

《現代愛情》書評：真實感情中的光怪陸離，在摩登愛情中探索愛的形式

陷入法式浪漫的粉紅泡泡！《艾蜜莉在巴黎》：濃郁香濃戀愛喜劇，勾勒新時代女性職場寫實與追愛方式

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 羅曼史, 美劇, 影集, 安海瑟威, 愛情, 戀愛, 摩登情愛

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