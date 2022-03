《摩登情愛》看見愛的不同樣貌，指引「當局者迷」的人方向

▲《摩登情愛》影集中有 8 個不同議題的短篇故事。(圖/《摩登情愛》劇照,下同)

當陷在裡人生難題時,總有個人或某個契機,像一道光般帶我們穿過迷霧,指引出方向。《摩登情愛》改編自《紐約時報》的當代愛情專欄,影集中 8 個不同議題的短篇故事,讓我們看見了「愛」在每個人生命中呈現的不同樣貌,雖然是愛情小品,但除去愛情元素,更能發現愛的本質其實是溫暖的陪伴。

關於愛情,答案始終在自己身上

遇見一個人,約會了幾次,心中不停想著「這是對的人嗎?」

有所遲疑的某些人總是會尋求身邊可以信任的人來提點,之後才能像吃安心丸般地做出決定。《摩登情愛》第一季首集〈 When the Doorman Is Your Main Man〉中急欲在愛裡找到對的人的 Maggie(Cristin Milioti 飾)就是這樣的角色,而大樓門衛 Guzmin(Laurentiu Possa 飾)是他的忘年之交,也是當他迷失自我時,能適時給予面對的溫暖力量。

當 Maggie 發現自己未婚懷孕,手足無措之際,不敢告訴母親的他,向 Guzmin 傾訴心中的煎熬。「沒人會批判你,你想做什麼就做什麼,但不要因為害怕而去做。在生活中,你必須決定自己的行為。」在 Guzmin 鼓勵下,Maggie 決定獨自養孩子,畢竟為此跟一個不愛也不信任的人在一起,誰保證能幸福一輩子?

到了故事的結尾,因新工作搬到洛杉磯的 Maggie,在五年後帶著女兒和新男友,回到紐約去探望 Guzmin,其實是想確認自己這次是不是找到對的人,而回應他的答案卻是,「我看的從來都不是男人,我看的是你的眼睛。」很多時候,不是我們遇不到對的人,而是我們沒有好好傾聽內心的聲音,不夠相信自己,一味向他人尋找意見,其實答案早己了然於心。

接受脆弱的自己,就會找到愛自己的方式

第三集〈Take Me As I Am, Whoever I am〉,由安.海瑟薇(Anne Hathaway)演出的 Lexi,美麗有趣、工作能力又強,有時異常亢奮,快樂地像是歌舞劇中的巨星,有時沒來由地陷入情緒地獄,只能攤在床上一動也不動,甚至近達一個月。劇中沒有一開始就表明 Lexi 有躁鬱症,而是用隱喻手法講述出躁期、鬱期的對比,也許畫面呈現過於浮誇,但也是這樣的方式更顯 Lexi 承受的極端痛苦。

15 歲開始發病的 Lexi,很快地就知道如何去應付躁鬱症,他會在躁期時,強迫自己在極短的時間內完成某些事,以填補鬱期來時所落下的時間空缺,雖然看似找到與躁鬱症相處的方式,但還是無法向他人吐露病情,就怕不被接受。

當 Lexi 遇到心動的那個人時,卻因為反覆無常的情緒起伏,只能遺憾地錯過,他想愛,想被理解,他的渴望在那一幕表現得讓人心疼,「前一秒興高采烈地打扮著,下一秒就陷入鬱期,想為喜歡的人開門,卻無法控制自己,只能無助地躺在地上,心中不斷吶喊著『Please come back(請回來)』,同時也對自己講,是不是一開始就坦承,事情就會有不同的發展?」

Lexi 在錯過愛情後,工作也沒保住,不料前主管的同理與接納,為他開了一扇窗,坦承自己的疾病後,如釋重負的感覺是如此美好,原來信任朋友也能帶來力量。正如此集的主題「接受真實的我,無論我是誰」,我們是不是無法承認,其實害怕接受自己真實模樣的是自己,只是我們都用「別人會怎樣怎樣」當藉口,生病並不可恥,只有接納自我,才能看見改變。

