BV最新「全手工編織包」一顆23萬！　僅預購14天、零車線細節太狂

▲BOTTEGA VENETA新任創意總監 Matthieu Blazy首秀爆款包出爐 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

剛結束的米蘭時裝周上，矚目焦點莫過於BOTTEGA VENETA新任創意總監 Matthieu Blazy首秀，其中一開場模特兒背著的全新水桶包，Kalimero 系列作為新設計師的首個重點包款，品牌更罕見祭出2週限時預購，一顆要價台幣23萬起跳，仍是不減話題性。

▲KALIMERO一整顆完全是手工編織 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 2022 秋冬 KALIMERO 編織包作為Matthieu Blazy第一顆夯包當之無愧，模特兒在秀上率性提背該款式，運用全新的編織技術，一整顆完全是手工編織，沒有任何車線，簡潔之餘背帶方式也是亮點，一手輕拉即可上肩，並附有皮革抽繩內帶豐富實用性。

▲3月14日前民眾可於品牌官方網站預購，NT$ 237,400 。（圖／品牌提供）

品牌也罕見在秀後直接以「限時預購」方式行銷，這一波提供了染製典雅的酒紅色、清爽的白色、奶油黃以及玉芯黃，3月14日前民眾可於品牌官方網站預購，預計9月收到包款。

更多秋冬時裝周亮點

結合科技與時尚是DIOR 2022 秋冬時裝系列重點，模特兒拎著新進化的手袋單品Dior Bobby 、Book Tote出場，加入了刺繡印花細節，使其多了女性柔美氛圍，而鞋款則出現運動元素的低跟鞋，Roger Vivier為DIOR設計的1950年代鞋款，遇上護踝織帶構建出搶眼輪廓，並與帥氣的重機皮革手套相呼應。

▲Dior Bobby 、Vibe等包款配件進化。（圖／品牌提供）

2022秋冬米蘭時裝周重頭戲FENDI女裝系列，品牌創意總監Kim Jones再次回顧經典，Baguette誕生25周年之際，這次也以新材質復刻了山羊絨款、羊毛皮加襯皮革款與嵌花水貂皮款。最後出現的手拿包款，運用扁平輪廓打造，配上放大版的O’lock肩帶細節，勢必成為本季爆款。

▲融入O’lock肩帶細節的腋下包誕生。（圖／品牌提供）