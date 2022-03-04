fb ig video ETtoday search mobile

BV最新「全手工編織包」一顆23萬！　僅預購14天、零車線細節太狂

>

▲bv 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA新任創意總監 Matthieu Blazy首秀爆款包出爐 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

剛結束的米蘭時裝周上，矚目焦點莫過於BOTTEGA VENETA新任創意總監 Matthieu Blazy首秀，其中一開場模特兒背著的全新水桶包，Kalimero 系列作為新設計師的首個重點包款，品牌更罕見祭出2週限時預購，一顆要價台幣23萬起跳，仍是不減話題性。

▲bv 。（圖／品牌提供）

▲bv 。（圖／品牌提供）

▲KALIMERO一整顆完全是手工編織 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 2022 秋冬 KALIMERO 編織包作為Matthieu Blazy第一顆夯包當之無愧，模特兒在秀上率性提背該款式，運用全新的編織技術，一整顆完全是手工編織，沒有任何車線，簡潔之餘背帶方式也是亮點，一手輕拉即可上肩，並附有皮革抽繩內帶豐富實用性。

▲bv 。（圖／品牌提供）

▲bv 。（圖／品牌提供）

▲3月14日前民眾可於品牌官方網站預購，NT$ 237,400   。（圖／品牌提供）

品牌也罕見在秀後直接以「限時預購」方式行銷，這一波提供了染製典雅的酒紅色、清爽的白色、奶油黃以及玉芯黃，3月14日前民眾可於品牌官方網站預購，預計9月收到包款。

更多秋冬時裝周亮點

結合科技與時尚是DIOR 2022 秋冬時裝系列重點，模特兒拎著新進化的手袋單品Dior Bobby 、Book Tote出場，加入了刺繡印花細節，使其多了女性柔美氛圍，而鞋款則出現運動元素的低跟鞋，Roger Vivier為DIOR設計的1950年代鞋款，遇上護踝織帶構建出搶眼輪廓，並與帥氣的重機皮革手套相呼應。

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 。（圖／品牌提供）

▲Dior Bobby 、Vibe等包款配件進化。（圖／品牌提供）

2022秋冬米蘭時裝周重頭戲FENDI女裝系列，品牌創意總監Kim Jones再次回顧經典，Baguette誕生25周年之際，這次也以新材質復刻了山羊絨款、羊毛皮加襯皮革款與嵌花水貂皮款。最後出現的手拿包款，運用扁平輪廓打造，配上放大版的O’lock肩帶細節，勢必成為本季爆款。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲融入O’lock肩帶細節的腋下包誕生。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, Kalimero , BV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

泡麵加很多防腐劑？營養師揭真相！　加碼3秘訣吃得健康不怕胖

泡麵加很多防腐劑？營養師揭真相！　加碼3秘訣吃得健康不怕胖

準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」

準爆！「一回家會先做什麼」心理測驗，秒測你的「發財潛力」

「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管

「單身過更爽」星座Top 3 ！　冠軍懶得戀愛，享受自由沒人管

「小S女兒」撞包巨星Lisa沒輸！　16歲「超長美腿」驚艷粉絲 8款「精品水桶包」火到不行！CHANEL牛仔布實在太美、FENDI出鏡率超高 「366天生日代表酒」酒鬼必測！3月4日像「龍舌蘭日出」一樣有朝氣 Jisoo吊帶裙下纖細美腿藏不住　鏡頭拉近一動作粉絲心疼「穿太少了」 皮膚科醫師推薦6種「抗痘養生茶」　熬夜痘、下巴痘都能改善 《女神降臨》CP久違情侶裝放閃！李多熙外套裡「中空」搶風采 超模披Off-White婚紗卻少了「新郎」　沉痛發文對Virgil的思念

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面