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回暖穿「懶人鞋」透透氣！adidas尖頭穆勒、小CK粉紅厚底拖超燒

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實習記者吳昀庭／綜合報導

天氣漸漸回暖，開始可以讓腳出來透透氣了，這裡就精選4雙兼具休閒與時髦的「懶人鞋」，讓你穿脫輕鬆，又能搭配出好看造型。平常大多推出球鞋的adidas，在與天后碧昂絲（Beyoncé）合作的IVY PARK系列中，就有一雙「尖頭穆勒鞋」超吸睛，CHARLES & KEITH（小CK）也推出狙擊少女心的「粉紅懶人鞋」。

1.ADIDAS X IVY PARK 尖頭穆勒鞋

adidas與碧昂絲（Beyoncé）的IVY PARK曾多次聯名，今年的「IVY HEART」情人節系列中，有一雙「尖頭穆勒鞋」十分引人注目。將adidas經典的SUPERSTAR鞋款，改良成尖頭穆勒造型，但標誌性的貝殼鞋頭、三條線…依然存在，鞋面是奶油白色，內層則是鮮豔大紅。

▲懶人鞋盤點。（圖／翻攝自adidas.com）

▲懶人鞋盤點。（圖／翻攝自adidas.com）

▲adidas與IVY PARK的聯名中有一雙尖頭穆勒鞋。（圖／翻攝自adidas.com）

2.CHARLES & KEITH Sylar厚底懶人鞋

小CK配合西洋情人節，推出了一系列融入愛心元素的商品，其中「Sylar厚底懶人鞋」可愛度破表，整雙都是甜美粉紅色，球鞋造型讓它比一般懶人鞋有個性，鞋底還印了顆紅色愛心，讓人看了少女心噴發。另外也有推出薄荷綠款，顏色清新百搭，可以充當小白鞋穿。

▲懶人鞋盤點。（圖／翻攝自adidas.com）

▲Sylar厚底懶人鞋有粉紅和薄荷綠兩色。（圖／品牌提供）

3.PUMA Women's Cali Mule

PUMA的Cali厚底運動鞋是熱銷款式，所以也推出了穆勒鞋版本，其中又以白色最受歡迎。穆勒鞋以白色皮革製作，前半部維持球鞋造型，一樣保留鞋頭、鞋帶、香檳金標籤、厚底設計，後半部則挖空變成拖鞋版型，讓你穿脫更方便，隨便一踩就能出門。

▲懶人鞋盤點。（圖／翻攝自adidas.com）

▲懶人鞋盤點。（圖／翻攝自adidas.com）

▲PUMA把Cali鞋型改成穆勒鞋。（圖／翻攝自svpsports.ca）

4. VANS STYLE 36 MULE

VANS先前也曾出過多款穆勒鞋，這次以STYLE 36鞋款為原型，打造出新款。這一雙以全白皮革製作，配上兩種水波紋配色，非常有早春氣息，可以簡單打造出時尚率性的造型。

▲懶人鞋盤點。（圖／翻攝自adidas.com）

▲VANS的STYLE 36 MULE有綠、橘兩色。（圖／翻攝自abc-mart.com.tw）

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關鍵字：

懶人鞋, 穆勒鞋, adidas, puma, vans, Charles&Keith, 小CK

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