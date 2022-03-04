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亮・珠寶／登基50周年胸針洩學霸身分　丹麥女王樂當王室藝術家

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▲▼ 丹麥女王 。（圖／路透社）

▲丹麥女王瑪格麗特二世（中）日前接見英國凱特王子妃（右），佩戴喬治傑生為她打造的登基70周年JUBILEE慶典鍊墜胸針。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

歐洲兩位女王今年均歡度登基重要年分周年，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）慶祝在位70年，遠房的表妹丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）則歡慶即位50周年。丹麥女王收到御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）獻上的祝賀禮物，是一件造型猶如微型劇場布置的JUBILEE慶典鍊墜胸針，為何是微型劇場布景樣貌？因為她的正職是女王，「業餘」是藝術家，曾任丹麥皇家芭蕾舞團的服裝設計師。

▲▼ 丹麥女王喬治傑生 。（圖／公關照）

▲丹麥女王瑪格麗特二世（右）開心收下喬治傑生送的紀念胸針。（圖／喬治傑生提供，以下同）

81歲的丹麥女王瑪格麗特二世，精通五國語言，於哥本哈根大學主修哲學，期間曾赴英國劍橋大學、巴黎索邦大學及倫敦政經學院進修，被認為是學霸級的歐洲君主。她自31歲登基後未放棄她對藝術的熱愛，曾為丹麥皇家芭蕾舞團設計服裝，甚至為丹麥版的《魔戒三部曲》小說繪製插畫，被譽為「王室藝術家」。

▲▼ 丹麥女王喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生獻給丹麥女王的Jubilee慶典鍊墜胸針，造型源自微型劇場佈景。

丹麥女王瑪格莉特二世的藝術性格反映在她的穿搭上，勇於挑戰明亮、印花服裝，喜歡在服裝右上方別上胸針裝飾。喬治傑生特別為她創作登基50周紀念禮物，以公開甄選的方式邀請丹麥設計師參與設計競賽，並由丹麥人民投票選出最適合女王的珠寶，最終由雙人設計師 Ditte Bjerregaard與Sofie Elkjær Jensen所設計的Jubilee 慶典鍊墜胸針拔得頭籌，採用18K 黃金揉合白金打造如微型劇場布景的鏤空結構，細看還暗藏她的名字字首M，外圈鑲有135 顆明亮式切割鑽石，可作為胸針亦可轉化成項鍊鍊墜佩戴。

▲▼ 丹麥女王喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生1940年問世的Daisy系列是為慶祝丹麥女王瑪格麗特二世誕生而設計， 純銀鍍金白色搪瓷鍊墜8,300元。

收到這份深具意義的禮物後，立刻成為丹麥女王瑪格麗特二世的心頭好，她日前接見英國凱特王子妃時即佩戴喬治傑生胸針亮相。品牌與丹麥王室深刻的連結源自1924年，長期提供訂製珠寶與生活精品，女王於1940年誕生時，喬治傑生特別以她的小名「Daisy」創作小雛菊造型的Daisy系列珠寶獻上祝福，至今仍是長賣款，她與媳婦王儲妃瑪麗（Crown Princess Mary of Denmark）都擁有此系列珠寶。

▲▼ 丹麥女王 。（圖／達志影像）

▲丹麥女王瑪格麗特二世經常佩戴的鑲鑽雛菊胸針，是60歲生日時母親送的禮物。（圖／達志影像）

瑪格麗特二世女王另一款經常佩戴的鑲鑽雛菊造型胸針，則來自母親瑞典英格麗公主送她的60歲生日禮物，背後傳承著三代深刻感情，因為胸針是英格麗公主1935年從瑞典嫁入丹麥王室的結婚禮物，而上面的鑽石原屬於英格麗公主早逝的母親，因此讓瑪格麗特二世女王格外珍惜，重要場合常可見此件胸針相伴。

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關鍵字：

亮珠寶, 喬治傑生, Georg Jensen, 丹麥女王瑪格麗特二世

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