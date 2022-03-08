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Jennie也愛小白鞋！5套造型帶貨超生火　腳上同款最低3千就入手

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實習記者施至真／綜合報導

網友公認最好搭配的鞋款絕對非小白鞋莫屬，雖然容易搭配沒有錯，但要如何穿出高質感又是另一門學問，今天就從Jennie的5款私服穿搭中，學習「人間香奈兒」最溫柔又有個性的小白鞋穿搭，一起觀察為什麼明明都是同樣的搭法，Jennie卻能穿出和諧高質感呢？

＃「長版背心＋增高鞋」最平衡

多層次背心一直是Jennie最愛的穿搭單品，不僅非常適合氣溫多變的春天，可鹽可鹹的針織背心，穿上就是甜美學院風少女，脫下後，內搭的長版襯衫則讓Jennie變回溫柔的「人間香奈兒」。Jennie這套Calvin Klein長版針織背心，巧妙搭配Alexander McQueen的厚底小白鞋，為下身增加份量感，同時平衡了整體視覺感。

▲小白鞋。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲Jennie著用ALEXANDER MCQUEEN小白鞋（圖／翻攝自ALEXANDER MCQUEEN官網，IG@ jennierubyjane）

＃亮色系街頭復古風超有個性

街頭復古風最大的魅力就是，隨性一件寬鬆上衣配上丹寧寬褲都好看，而且不論什麼季節都適用。可以從Jennie的搭配技巧來看，她利用白色針織衫搭配撞色車線丹寧褲，製造寬鬆率性的效果，而鞋款配色也與針織衫相呼應，使整體穿搭活潑不沉重。

▲Jennie「小白鞋」造型帶貨力又破表。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲Jennie白色針織上衣與小白鞋巧妙呼應。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

＃約會必勝穿搭「仙女裙＋小白鞋」

可別以為仙女只會穿高跟鞋出門，Jennie身為陽光少女，經常利用空閒時間出外踏青，即便身穿浪漫飄逸的氣質仙女長裙，還是不忘搭配她最愛的adidas Continental 80 經典鞋，營造清新活力，女孩們下次約會就選這套，保證好感度超爆棚！

▲小白鞋。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲Jennie著用adidas Continental 80經典鞋，約NT$2,792。（圖／翻攝自adidas、IG@jennierubyjane）

＃職場OL的微正式搭配

都會上班族不妨學習Jennie這身「西裝背心套裝＋小白鞋」穿搭，與穆勒鞋、樂福鞋相比，小白鞋屬於微正式又不失俐落的鞋款，不僅隨便搭就能穿出高級感，步伐間還自帶女強人氣勢，絕對是職場OL最自在的穿搭。

▲Jennie「小白鞋」造型帶貨力又破表。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲西裝背心搭配小白鞋，雖帶有休閒感卻不失俐落氣勢。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

＃同色運動服大展活潑魅力

暫別溫柔的「人間香奈兒」，這回Jennie穿上白色adidas網球套裝化身運動女神！其實這已經不是她第一次以白色運動套裝詮釋小白鞋，除了利用同色系單品增加穿搭質感，Jennie還會搭配梳理整齊的妝髮，大方展現她熱愛運動的魅力個性。

▲小白鞋。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

▲Jennie著用adidas STAN SMITH經典鞋，約NT$2,349。（圖／翻攝自adidas、IG@jennierubyjane）

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關鍵字：

Jennie, 穿搭, 鞋子, 小白鞋, 春天穿搭

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