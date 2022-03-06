奧斯塔羅12星座一周運勢0307-0313　金牛荷包看緊、天蠍充滿煩躁感

20220307-0313奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：摩羯座事業運最旺！依舊繼續努力的發展，而下周也是學事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常的美滿。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！偏財運相當良好，在投資或是理財方面建議請教朋友投資想法，有機會讓你賺點零花錢。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起小爭執，另外下周工作業務也將繁重許多，別讓自己太過勞累。

2.天秤座愛情運需要留意：和另一半的溝通出現滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。

3.巨蟹座金錢運需要留意：偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮後再進場。

牡羊座

整體運勢★★★★

下周牡羊朋友面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負或是自大，也要避免有三分鐘熱度的狀況，與做事虎頭蛇尾的狀況。



愛情運勢★★★

留意因為出現競爭者或其他對象讓心不再安穩的狀況，讓彼此容易醋桶打翻而起爭執，因此建議下周多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉。

事業運勢★★

顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有八卦或小人的可能。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

金牛座



整體運勢★★★★

對於成功的渴望增強許多，讓金牛朋友下周行動力提高，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。

事業運勢★★★★

學事業方面渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議下周在工作上要適時休息，可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

建議下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭，可能反而賠了夫人又折兵。

雙子座



整體運勢★★★★★

雙子朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，業務性質的朋友，可以留意客戶幫你介紹的機會。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，另外下周部分問題的產生也讓自己感到無力。

愛情運勢★★★

雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★

學事業方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己忙得焦頭爛額又吃力不討好。

金錢運勢★★

偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮後再進場。

獅子座

整體運勢★★★★★

獅子朋友內外在將調整的相當良好，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有接近成功的可能性。

愛情運勢★★★★★

雙方互動良好，對於目前的感情也感到相當大的滿足，雙方在下周的感情生活也將非常的美滿。

事業運勢★★★★

學事業有成功的可能性，長久努力的業務或工作內容可望在下周達成目標，且面對時精神感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

財運穩定發展，但要注意被朋友或是同事要求請客的金錢支出狀況。

處女座



整體運勢★★★

處女朋友存在不少想超越他人的想法，而卻也因為競爭的想法導致自己將成功的機會推遠，所以下周要避免過度競爭，也要適時調整一下。

愛情運勢★★★

雙方價值觀在下周出現了出入，或許是某件從未發生的事情突然發生，雙方有了摩擦，間接讓雙方覺得價值觀落差太大，彼此好像不太適合。



事業運勢★★

自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起小爭執，另外下周工作業務也將繁重許多，別讓自己太過勞累。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來得快去得也快的狀況。

天秤座



整體運勢★★

天秤朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，建議下周要先將自己份內工作做好，再去接受其他事務的委託。

愛情運勢★★

和另一半的溝通出現滿大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。



事業運勢★★★

學事業方面，則顯得無法有效掌握自己的份內工作，或是接了許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己更顯得疲憊與勞累。



金錢運勢★★★

錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，像是朋友聚會或是物慾提升的支出要注意。

天蠍座



整體運勢★★★

天蠍朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己下周顯得煩躁，情緒起伏也將存在，進而影響自己的做事狀況。

愛情運勢★★★★

過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化。



事業運勢★★★★

學事業方面，過往不想處理的事情或問題在下周終於肯好好解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握。

金錢運勢★★★

正財運優於偏財運，建議加強工作專業能力，好提升自己的工作財運。

射手座



整體運勢★★

射手朋友做起事來顯得無力，原因是因為情緒不穩導致，留意家庭關係的相處與互動，別讓家人間的爭執而影響到自己。

愛情運勢★★

兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，建議要趁勢解決問題，畢竟都是因為老問題跟老矛盾而產生的爭執。

事業運勢★★★

學事業方面，可能要先調整自己的情緒狀況，容易對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，留意投資理財造成的損失。

摩羯座



整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿在摩羯朋友生活當中，外在的活潑與熱情下周轉入了內心沉穩的層面，做起事或是面對生活都踏實不少。

愛情運勢★★★★

穩定的情感發展讓雙方對於目前的感情、對於彼此都安心許多，兩人的未來規劃也更加明確。

事業運勢★★★★★

依舊繼續努力的發展，而下周也是學事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進。



金錢運勢★★★★★

正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。

水瓶座



整體運勢★★★★

水瓶朋友下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中，讓你在面對生活多上不少衝勁，也更願意投入目前的生活當中。

愛情運勢★★★★

兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，也願意著手規劃兩人的未來藍圖。

事業運勢★★★★★

學事業方面，對於目前的工作環境有高度的認同感，也相當願意花費心思去做，並樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★

偏財運相當良好，在投資或是理財方面建議請教朋友投資想法，有機會讓你賺點零花錢。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起上爭執。

愛情運勢★★★

容易為小事導致雙方起上口角，雖然爭執不會太久也能和平解決，但還是要盡量避免，別傷了感情。

事業運勢★★★

開始懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執，奧斯建議留意和主管的溝通與討論，容易有意見不合的狀況產生。



金錢運勢★★★

偏財運佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜