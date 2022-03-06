去野外也能美美噠！學李佳穎的「露營穿搭」打卡超吸讚

文／Dappei

近年露營風氣興盛，走進大自然讓山間微風與高純度芬多精慢慢緩解生活的疲憊，比任何一種舒壓活動都更為有效，甜美女星李佳穎也是非常熱愛 Outdoor 活動的一員，露營、登山、浮潛 …… 都是他的日常，戶外活動除了與好友齊聚同歡，拍照打卡也是例行公事之一，當然要穿得美美噠拍出吸讚美照，但若是你不知道如何兼顧美觀跟機能的Outdoor穿搭，那這篇李佳穎的「露營穿搭」勢必要火速研讀了！

▎探險家 LOOK

說到大自然，最先聯想到的就是大地色系，百搭又耐髒也最能穿出酷帥的戶外穿搭。李佳穎在登山、露營時，便時常以一身大地色穿搭征戰，基本款單品簡單搭配就能帶出探險家的冒險感，同色系但不同色調是不需思考的零失誤懶人搭配，也讓單品之間有些區隔而不至於糊成一團。若是認為一身大地色略顯暗淡，可以學習李佳穎的小技巧，像是左圖搭配有圖騰的襪子，再加上探險家帽就讓造型感level up，或者像右圖選擇豹紋涼鞋，都可以為素面穿搭簡單製造小亮點。

▎亮色讓你變C位

一般進行戶外活動，多數會選擇耐髒的深色，但大自然的山林間又時常是類似色，因此拍照時很容易跟背景融為一體，其實可以像李佳穎在Outdoor穿搭中加入亮色單品，飽和亮色或是低飽和鹽系色都是很好的選擇，同樣百搭卻可以提亮整體穿搭，讓你在拍照時馬上變C位。

像李佳穎去雪攀的這套穿搭，雖然一身都是深色單品，但亮橘色外套立刻聚焦目光，即使遠拍也依舊顯眼；跟峮峮和溫妮登山時，三位山女孩都選擇了清新的鹽系色外套，看起來元氣滿滿又無敵青春！再大膽一點的話，也可以加入小面積的螢光色試試。

▎Oversize營造Chill Vibe

露營就是要Chill到底，Oversize穿搭就是最好的選擇，既舒適且活動起來也非常方便，甚至還可以直接當睡衣，大學 T、帽 T 都是很適合的露營的單品。比起亮眼的正白色，米色給人的感覺更為柔和，再搭配同色調的毛帽就能增添幾分軟萌感，營造出最Chill的vibe，簡約而耐看，比起牛仔褲，下身像李佳穎一樣搭配休閒褲更能讓休閒氛圍拉滿，怎麼拍都像日系雜誌裡理想生活的形象照！

▎機能與好看兼具的單品助攻

戶外活動在穿搭上之所以限制比較多，正是因為天氣跟環境變化較多且較難以掌控，因此很需要機能型的單品助攻，過去機能型單品都較著重於功能而忽略外型，但近年戶外活動風行，好看的外觀早已是機能單品的必備，功能與美觀不需要成為你的選擇題，而且機能單品因為需要因應功能性，所以在外觀上會有一些很特別的設計，反而能讓 Outdoor 穿搭更有特色，甚至在日常搭配也很適合，不用擔心用高價入手後卻只能在特定場合著用，像是非常保暖的菠蘿麵包鞋就時常出現在日系型人的OOTD當中，方便穿脫的特性很適合露營需要進出帳篷時著用；登山鞋也越來越頻繁出現於街頭，像近年崛起的HOKA、環保又輕量的Merrell，都是不錯的選擇。

Dappei 結語：

每次看李佳穎都會被可愛到，真的太甜美了，而且又很沒偶包，推薦搭黨去看她的YouTube頻道。看完知道以後露營要怎麼穿得美美噠了嗎？別說百讚了，千讚美照都是可以的。

文字編輯：Sofie / 圖片來源：李佳穎 IG

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