Tiffany史上最貴鑽石將登台　重80克拉、推估身價8.4億

▲Tiffany以主鑽重逾80克拉帝國鑽石項鍊重現1939年世界博覽會展出的高級珠寶項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

3月邁入高級珠寶展旺季，各國際品牌輪番接力在台展出，打頭陣的LVMH集團珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）、Tiffany & Co.，不約而同端出市場最罕見的頂級寶石坐鎮，寶格麗聚焦全球第4大、也是目前市場上最大的131.21克拉尖晶石項鍊；Tiffany則端出鑲嵌一顆重逾80克拉的帝國鑽石（The Empire Diamond）項鍊，是品牌史上最昂貴的作品，雖未透露價格，但外媒推估身價高達3000萬美元（逾台幣8.4億元）。

▲Tiffany帝國鑽石項鍊是品牌歷來最高價之作，目前未透露價格，外媒推估身價逾8.4億元。

Tiffany將於15日在台舉辦2022自然綺想高級珠寶展，屆時將展出包括傳奇設計師Jean Schlumberger的石上鳥胸針等百件作品，最重量級之作為帝國鑽石項鍊，此設計重新演繹1939年世界博覽會上的經典高級珠寶項鍊，但以重80克拉、成色等級Ｄ、內部無瑕的橢圓形鑽石取代原版的主石海水藍寶，是品牌史上最大的鑽石，僅次於非賣品鎮店之寶傳奇黃鑽（Tiffany Diamond）。

▲Tiffany Jean Schlumberger石上鳥胸針鉑金與18K金鑲嵌摩根石款（左起），海水藍寶款，綠色碧璽款。



寶格麗則率先各品牌於9日舉辦總值超過80億元的Magnifica頂級珠寶暨腕錶展，話題作品為鑲嵌目前市場最大尖晶石的Imperial Spinel頂級尖晶石、祖母綠與鑽石項鍊，以及主石為62.04克拉的尚比亞梨形切割祖母綠、搭配7顆總重達64.03克拉的尚比亞祖母綠圓珠的Emerald Elipse項鍊，兼具設計美感與珍罕頂級寶石，吸引台灣收藏家目光。

▲寶格麗Magnifica系列鑲嵌目前市場最大、131.21克拉尖晶石的Imperial Spinel項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗Magnifica系列 Emerald Elipse 頂級鑽石與祖母綠項鍊。



►亮・珠寶／登基50周年胸針洩學霸身分 丹麥女王樂當王室藝術家

►周杰倫愛犬玩具好高檔 趴在買不到的Tiffany球上賣萌

