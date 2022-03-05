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《氣象廳》宋江私服更心動！「3類穿搭」充滿男友既視感

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▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

說到南韓當今的人氣鮮肉代表，除了《那年，我們的夏天》的崔宇植外，憑藉《無法抗拒的他》、《如蝶翩翩》爆紅的宋江也成不少女孩的最愛！而日前宋江再度搭擋朴敏英出演浪漫愛情劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》，爆擊心臟的甜甜姊弟戀，以及養眼的 CP 組合都讓人無法抗拒想列入追劇清單。

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

擺脫先前花心渣男的設定，宋江在新劇化身純樸男李時雨，陽光開朗的個性無時無刻都在撩撥女孩們的心！除了擁有一張雕刻般帥臉，宋江私下穿搭也很有一套，IG滿滿的穿搭照都充滿男友既視感。今番搭編就整理出3套宋江令人心動的造型，即使是穿搭菜鳥都能立刻上手，成為人見人愛的型男。

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

# LOOK 1: 個性 All Black 風

同色系穿搭對於穿搭初學者來說特別友好，不僅不用擔心踩雷，全身還散發一股乾淨清爽的形象！宋江私下便偏好以黑色系的打扮出鏡，除了彰顯個性外，黑色亦有視覺收縮的作用，能讓身型看上去更纖細苗條。若是擔心整體造型過於沈重，可以適時搭配亮色系球鞋或配件來增添豐富度。

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

＃LOOK 2 ：鄰家男孩風

不難發現宋江私下對於色彩的敏銳度極高，為了抓住視覺焦點，他會選定一個重點色貫穿整體穿搭，看上去俐落又大方！建議男生們可以學宋江利用顏色飽和的上衣搭配九分牛仔褲，切齊腳裸的設計不但修飾比例，還能拉出長腿既視感。僅僅用兩樣衣櫃常見單品就能營造鄰家男孩的親切感，簡直太高招。

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

#LOOK 3 : 韓系清爽風

韓系歐爸必備的「襯衫」自然也深得宋江的心，幾乎IG滿滿穿搭照都是以襯衫作為搭配。由於襯衫本身給人拘謹的印象，因此在挑選上可以像宋江選擇帶有花紋或是亮色系的款式，且能稍微將袖口反摺1~ 3摺，微微露出精壯的手臂曲線，立刻散發滿滿成熟魅力。

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

▲宋江穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

都說魔鬼藏在細節裡，雖然宋江的私服多為大家衣櫃基本款，但他卻能利用小技巧讓造型更升級，光是這一點就值得男孩們筆記啊～

文字編輯：Lisa / 圖片來源：JTBC 、宋江 IG

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 宋江, 氣象廳的人們

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